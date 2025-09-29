Vélez logró dar vuelta el marcador y vencer 3-1 a Atlético Tucumán

El delantero Braian Romero ayudó en la victoria a el Fortín, al anotar un doblete en el el Fortín durante la fecha 10 del Clausura. Mostrando su letalidad en el área, Braian Romero dejó su marca en el resultado final al convertir dos goles de jugada durante los minutos 36' y 39' del primer tiempo. Además, el 3 a 1 de Vélez fue posible con el remate de Diego Valdés (49' 2T). Para Atlético Tucumán sólo pudo anotar Mateo Bajamich, en el minuto 14 de la primera parte, tras una jugada.

El volante de Vélez Tomás Galván desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 65 del segundo tiempo.

Braian Romero se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Vélez mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 12 pases correctos.

Mateo Bajamich se destacó también en el el Fortín. El atacante de Atlético Tucumán anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 10 pases correctos.

El delantero Braian Romero del Vélez humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 15 minutos de la primera etapa.

El técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, propuso una formación 4-5-1 con Tomás Marchiori en el arco; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Claudio Baeza, Agustín Bouzat, Matías Pellegrini, Tomás Galván y Francisco Pizzini en el medio; y Braian Romero en el ataque.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz y Miguel Brizuela en defensa; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López y Nicolás Laméndola en la mitad de cancha; y Mateo Bajamich y Leandro Díaz en la delantera.

El árbitro Leandro Rey Hilfer fue el encargado de supervisar el juego en el el Fortín.

En la siguiente fecha el Fortín se enfrentará de visitante ante Dep. Riestra, mientras que el Decano jugará de local frente a Platense.

Cambios en Vélez

66' 2T - Salió Matías Pellegrini por Rodrigo Aliendro

77' 2T - Salieron Tomás Galván por Diego Valdés y Adrián Sánchez por Franco Nicola

86' 2T - Salieron Agustín Bouzat por Matías Arias, Braian Romero por Leonel Roldán y Francisco Pizzini por Dilan Godoy

Amonestados en Vélez:

30' 1T Agustín Bouzat (Conducta antideportiva), 9' 2T Francisco Pizzini (Conducta antideportiva) y 25' 2T Claudio Baeza (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético Tucumán

63' 2T - Salieron Kevin López por Ramiro Ruiz Rodríguez, Nicolás Laméndola por Lautaro Godoy y Damián Martínez por Maximiliano Villa

72' 2T - Salió Mateo Bajamich por Gabriel Abeldaño

Amonestados en Atlético Tucumán: