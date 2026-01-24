Huracán vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

El cotejo entre Huracán e Independiente Riv. (M), por la fecha 2 del Apertura, se jugará el próximo martes 27 de enero, a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio la Quema.
Así llegan Huracán y Independiente Riv. (M)
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura
Huracán viene de un resultado igualado, 1-1, ante Banfield.
Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura
Independiente Riv. (M) llega con ventaja tras derrotar a Atlético Tucumán con un marcador 2 a 1.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 3: vs Atlético Tucumán: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs San Lorenzo: 8 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Sarmiento: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Dep. Riestra: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Estudiantes (RC): 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 3: vs Sarmiento: 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Estudiantes (RC): 9 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Belgrano: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Independiente: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Racing Club: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
Horario Huracán e Independiente Riv. (M), según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas