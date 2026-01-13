Equipo Alpine de la F1 anuncia salida de Jack Doohan

Gran Premio de Emilia Romagna

‍Jack Doohan y la escudería Alpine de ‍Fórmula Uno, ⁠propiedad de Renault, han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del piloto australiano, dijeron el martes las partes.

Doohan comenzó la temporada pasada como ‌piloto titular junto al ⁠francés Pierre Gasly, ⁠pero sólo duró seis carreras antes de ser sustituido ‍por el argentino Franco Colapinto.

El piloto ⁠de 22 años ‌había permanecido contratado como reserva del equipo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El equipo BWT Alpine Fórmula Uno confirma que ha ‌llegado ‌a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como ​piloto con el equipo para la temporada 2026 (...) y permitirle perseguir otras oportunidades profesionales", dijo el equipo en un comunicado.

Colapinto, de 22 años, ‍no consiguió puntuar para Alpine en las 18 carreras de la pasada temporada -el único piloto de la ​parrilla aparte de Doohan que se quedó en blanco- ​pero ha sido confirmado para 2026 junto ⁠a Gasly.

Con información de Reuters