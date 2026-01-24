Bournemouth vs Liverpool por la Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Bournemouth recibirá al Liverpool de Alexis Mac Allister en el Vitality Stadium en un duelo que encuentra a ambos equipos en momentos muy diferentes de su temporada. Los Cherries están peleando la zona baja de la Premier, mientras que los Reds llegan después de una campaña decepcionante tras conquistar el título la temporada pasada, intentando recuperar la confianza con una serie de diez partidos sin derrotas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Bournemouth y Liverpool, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Bournemouth y Liverpool?

Bournemouth recibirá a Liverpool el sábado 24 de enero a las 14.30 de Argentina en el Vitality Stadium por la Premier League 2025/26. El encuentro será transmitido en vivo por Disney+ para Argentina, con Michael Salisbury como árbitro designado.

El conjunto dirigido por Andoni Iraola vive una situación particular en la Premier League. Los Cherries están ubicados en la 15ª posición de la tabla y están luchando para mantenerse en la categoría máxima del futbol inglés. El equipo viene de igualar con el Brighton en condición de visitante por 1 a 1 en su último partido.

Las lesiones también afectan al equipo local. Ben Doak, Enes Ünal, Justin Kluivert, Matai Akinmboni, Ryan Christie y Tyler Adams están fuera del encuentro por diferentes dolencias. Iraola cuenta con Antoine Semenyo como goleador principal de la temporada con 10 goles, aunque ya se fue al City, y ahora Elie Kroupi con 7 tantos y Marcus Tavernier con 5 son las principales referencias ofensivas.

Del otro lado, el Liverpool atraviesa una de las temporadas más complicadas de los últimos años. El conjunto dirigido por Arne Slot conquistó la Premier League 2024/25 en su primera temporada al mando, ganando el título con cuatro fechas de anticipación y convirtiéndose en el primer técnico holandés en conseguir el campeonato inglés. Sin embargo, la actual campaña ha sido desastrosa para los Reds.

Liverpool está ubicado muy lejos del líder Arsenal, con 35 puntos en 21 partidos jugados, a 14 puntos de los Gunners que lideran la tabla con 49 unidades. El equipo sufrió un derrumbe tras ganar el título, con nueve derrotas en 12 partidos, algo que se atribuye a una ventana de fichajes donde se gastaron más de 400 millones de libras en refuerzos pero que parece haber desestabilizado al plantel. Las decisiones tácticas de Slot también están siendo cuestionadas.

En enero, Liverpool empató 0-0 con Arsenal en el Emirates el 8 de enero y luego igualó 1-1 en casa ante Burnley el 17 de enero. Si bien el equipo lleva diez partidos sin perder, las actuaciones no convencen y el estilo de juego de Slot está bajo escrutinio. A pesar de la presión mediática y los rumores de un plan de contingencia por parte de los directivos, el técnico holandés cuenta con el respaldo de los propietarios FSG, quienes no tienen intención de hacer cambios en enero.

Las bajas también afectan a Liverpool. Conor Bradley estará fuera el resto de la temporada tras sufrir una lesión significativa en la rodilla contra Arsenal el 8 de enero, siendo sometido a cirugía el 11 de enero. Stefan Bajcetic también está fuera del partido. El historial entre ambos equipos favorece claramente a Liverpool, que no pierde ante Bournemouth en sus últimos seis enfrentamientos, con seis victorias consecutivas.

Formaciones probables de Bournemouth y Liverpool

Andoni Iraola definiría su formación con un 4-2-3-1 que prioriza el equilibrio entre defensa y ataque. Con las bajas defensivas sufridas por las transferencias, el técnico español deberá armar una línea de cuatro con los recursos disponibles. Mark Travers sería el arquero titular, con una defensa conformada por Adam Smith, Illia Zabarnyi, James Hill y Max Aarons. En el mediocampo, Lewis Cook y Philip Billing serían los volantes de contención, mientras que Marcus Tavernier, Elie Kroupi y Dango Ouattara acompañarían a Dominic Solanke como referencia de área.

Por su parte, Arne Slot mantendría su esquema preferido de 4-3-3 con algunas variantes forzadas por las lesiones. En el mediocampo, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai formarían el tridente, mientras que en ataque Mohamed Salah, Hugo Ekitiké y Florian Wirtz buscarían romper la racha de empates del Bournemouth con sus desbordes y velocidad.

Bournemouth: Mark Travers; Adam Smith, Illia Zabarnyi, James Hill, Max Aarons; Lewis Cook, Philip Billing; Marcus Tavernier, Elie Kroupi, Dango Ouattara; Dominic Solanke. DT: Andoni Iraola.

Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Andy Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké. DT: Arne Slot.

Bournemouth vs Liverpool: Ficha técnica