Los ataques racistas y discriminatorios contra Garnacho desde España por haber elegido Argentina: "A tomar por culo"

Despechados, muchos españoles atacaron de manera racista y discriminatoria a Alejandro Garnacho por haber elegido a la Selección Argentina en vez de a la de su país natal.

Desde España atacaron de manera racista y discriminatoria a Alejandro Garnacho por haber elegido a la Selección Argentina por encima de la de su país natal. El extremo de 18 años aseguró en TyC Sports que decidió definitivamente representar a "La Albiceleste" y no a "La Roja", más allá de lo que pueda ocurrir en el futuro. Despechados, desde Europa arremetieron contra él de forma repudiable e injustificada.

El atacante de Manchester United, oriundo de Madrid, consideró que se trata de "una Selección muy grande, una oportunidad muy buena" y reconoció: "Mi familia está muy contenta". "No hace falta jugar tres partidos, si no debuto en esta gira no importa: ya se dará", señaló, convencido. Acerca de la adaptación al grupo campeón del mundo, sostuvo: "Los compañeros, bastante bien conmigo, animando, apoyándome". Y alabó al capitán: "Con Lionel Messi no hablé mucho, lo vi en la tele toda mi vida, y ahora tenerlo acá es increíble...". No obstante, esta explicación no pareció suficiente para algunos españoles y lo fulminaron vergonzosamente.

Racismo y discriminación contra Garnacho desde España: "Ridículo espantoso"

Todo comenzó con un artículo del diario deportivo Marca al respecto, titulado "Al madrileño Garnacho se le pega el acento argentino a velocidad de vértigo: explica por qué no juega con España". Allí adjuntaron un segmento de la entrevista del futbolista con Gastón Edul en TyC y redactaron algunas de las declaraciones del protagonista. Como el mencionado medio tiene los comentarios libres para sus lectores, se leyeron cosas espantosas y soberbias contra el ex Atlético de Madrid.

El artículo de Marca que desató la soberbia de varios españoles.

Por ejemplo, una de las opiniones fue que "dice que su familia vino de Argentina, valorando mucho más a su familia argentina que a la española. Ok, pues que se pire a Argentina. Jajaja". A su vez, otro hincha escribió que "es el país que ama, está la parte de su familia que ama y los argentinos lo aman". "¿Porque no va a Argentina? Aquí nos sobra. Que vaya a pagar impuestos a Argentina y que ayude a sus conciudadanos, si tanto se preocupa por Argentina", añadió.

Un usuario, con el nombre de Sancocho, comentó: “Vaya ridículo más espantoso, este tío tiene un acento español muy marcado, y ahora habla así hiper mega forzado para que en Argentina lo acepten". También lo agravió cuando insistió con que según él, el jugador es un "menudo ridículo. Nace en España, se cría en España, tiene acento español, de padre español, jajaja ridículo sin personalidad". Al mismo tiempo, un lector de Marca disparó que "esto sí lo aprueban los argentinos, pero cualquier otra Selección que juegue con naturalizados son ´tramposas´ y ´pateticas´".

Debajo del video en el que Garnacho explicó los motivos por los que se inclinó por el equipo sudamericano, un aficionado europeo se quejó porque "por circunstancias de la vida (sus padres) se conocieron allá, no nombra ni España, hasta su novia debe ser española...". "Joder, di que te tira más Argentina y punto, que no vamos a llorar por ti, tranquilo", amplió. "Por mí, como si quiere jugar con la Selección de Argentina, a tomar por culo", protestó otro.

Discriminan a Garnacho en España por haber elegido a la Selección Argentina.

Mientras los españoles discutían con algunos argentinos que se metían en el debate virtual, un ibérico disparó: "Y se crió aquí, fue a la escuela, jugó en equipos, entrenó, se supone que tendrá amigos de aquí, su padre es de aquí... Pero bueno, que juegue con Argentina". "A nadie de aquí le importa, pero suena a falta de integración y agradecimiento", se resignó.

Con más comentarios irrespetuosos y fuera de lugar hacia la familia del atacante, cuya madre es argentina, un fanático escribió: "En definitiva juegas para Argentina por el calzonazos de tu padre... Y espero no suene a machismo". Cuando un hincha albiceleste contestó a los agravios que el jugador prefiere al campeón del mundo por la "riqueza interior" de los futboleros y no por la comodidad, un español le respondió: "Jajaja y tú serías un indio sin España. Riqueza interior, dice, que hay más delincuentes y analfabetos que en Europa entera...".