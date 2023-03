Dirigió a Garnacho y dijo lo que nadie esperaba del crack de la Selección Argentina

Un ex entrenador de Alejandro Garnacho reveló lo que nadie esperaba sobre el jugador de la Selección Argentina y Manchester United. Describió al extremo como "sinvergüenza" y "problemático".

Un ex entrenador de Alejandro Garnacho sorprendió desde Europa y describió al futbolista como "problemático" y "sinvergüenza", entre otros calificativos. El extremo de apenas 18 años de Manchester United, quien ya fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, ilusiona a la hinchada albiceleste para liderar la era posterior a Lionel Messi en el ataque nacional.

El protagonista de esta entrevista fue Jesús Adolfo Marcos, quien dirigió al juvenil en las divisiones menores de Atlético de Madrid. Antes de marcharse desde "El Colchonero" hacia uno de los gigantes de Inglaterra en septiembre de 2020, Garnacho la rompió en el club de la capital española, aunque fuera de la cancha tuvo algunos comportamientos curiosos para alguien de su edad.

Un ex DT de Garnacho lo calificó como "sinvergüenza" y "problemático"

Jesús Adolfo Marcos, uno de los técnicos que trabajaba en la cantera del "Aleti" en aquel entonces, dialogó con The Sun y recordó: "Yo entrenaba al juvenil, pero me bajaron. Me dijeron que querían que entrenara al mejor jugador joven del club. Esa era mi misión y también mi mayor reto". Además, describió a Alejandro como "un chico de la calle, que vino de de un barrio de Getafe" y profundizó: "Enseguida decidimos trasladarlo al hotel de la Academia porque no era un buen estudiante".

Al mismo tiempo, el estratega añadió que el delantero "era más inteligente que el resto de los chicos'', aunque con el correr de los meses ''se volvió problemático''. Incluso, rememoró que la joya nacida en Madrid "era un sinvergüenza y daba guerra dentro del hotel". "Llevaba comida a escondidas a la habitación, dulces y esas cosas, escondía su teléfono y estaba con éste hasta altas horas de la noche", precisó.

Garnacho, de muy jovencito en Atlético de Madrid de España.

A la hora de contar una anécdota, el DT español detalló: "Jugábamos en el campo de Rayo Majadahonda y me vi obligado a sacarlo a los diez minutos por un problema de actitud". Para colmo, resaltó que "sus instrucciones eran correr y esforzarse porque presionaban mucho, pero Alejandro no se esforzó nada". "Lo sustituí y, en el primer ataque sin él, marcamos", remarcó.

Para culminar con aquella vivencia, Marcos añadió: "Acabamos ganando 6-0 y todo el cuerpo técnico esperaba una reacción negativa por su parte, de queja o de indisciplina..., pero fue todo lo contrario". En esta oportunidad, el ibérico elogió a Garnacho cuando reveló que "reaccionó con una madurez increíble, no se quejó y trabajó muy duro toda la semana". También aseveró que "es un chico inteligente, que sabía que estaba equivocado" y opinó que "tiene esa cosa que tienen los jugadores especiales: pueden ser rebeldes".

El gran paso de Garnacho por las juveniles de Atlético de Madrid

Nacido en la capital de España el 1° de julio de 2004, comenzó en las divisiones infantiles de Getafe hasta que en 2015, con apenas 11 años, pasó al "Rojiblanco". En septiembre de 2020, se marchó a Inglaterra por apenas 100.000 euros por los derechos de formación, "la rompió" con la camiseta del "Colchonero": anotó 57 goles en 45 partidos en su etapa de cadetes. Debido a algunos problemas de adaptación en la escuela y a otras cuestiones extradeportivas, Manchester United se lo quedó por una módica suma y ahora es una de las principales armas ofensivas para Eric ten Hag.