Alejandro Fantino volvió a dar que hablar en un nuevo lunes de programa por ESPN. En una mesa bien futbolera, integrada por reconocidos exfutbolistas y también periodistas, el conductor sorprendió al aire en TV a Diego Latorre, a quien le hizo una curiosa confesión. "Te lo voy a contar acá", le comentó. Como consecuencia, a sus compañeros del estudio se les transformó la cara.

Todo comenzó cuando Fantino y los demás integrantes del programa como Latorre, Oscar Ruggeri, Mariano Closs, Miguel Simón, Luciana Rubinska y Marcelo Benedetto analizaron en detalle cómo el fútbol ha evolucionado en cuanto a la velocidad. El conductor tomó la palabra y soltó un análisis que captó la atención de sus compañeros.

"Hay un libro que se llama 'El elogio de la lentitud', es de Carl Honoré. El tipo elogia la lentitud. Lo que más ha evolucionado en los últimos 200 años es la aceleración. Todo lo que hacemos es acelerar más. Pasamos de lo turbo a lo súper y de lo súper a lo hiper... ¿Por qué ? Ya hay aviones supersónicos. ¿Por qué no elogiamos la lentitud en el fútbol? Acá en el periodismo escucho todo el tiempo: 'Es un equipo de transiciones rápidas'. ¿Por qué no podría alabar a un equipo de transiciones lentas?", se preguntó Fantino.

Gambetita interrumpió al conductor y resaltó: "La velocidad nos impresiona. Además, hay muchos comentarios u opiniones que no son tan ciertas. ¿Sabías que el primer tipo que corrió los 100 metros en 1920 tardó 10 segundos y pico y que 100 años después solamente se logró bajar 1 segundo? No existe la velocidad, no se puede mejorar, es mentira eso. El fútbol es rapidez de resolución, mental para ejecutar. No existe la velocidad, existe la rapidez". Y luego, se produjo el momento en el que el conductor le hizo la confesión...

La confesión de Fantino a Diego Latorre que sorprendió al estudio de ESPN:

Entusiasmado por el tema que estaban abordando, Alejandro Fantino se animó a hacerle una revelación a Diego Latorre: "Yo te voy a decir algo con vos. Vos jugaste en Racing y yo te lo voy a contar acá". En medio de su descargo, Oscar Ruggeri acotó: "Y lo insultaste...". Y el conductor de ESPN indicó: "No, al contrario".

Fantino: "Un día me camuflé, le pedí a Leto credenciales y te vi a jugar en la hinchada de Racing, en la platea".

Latorre: "¿A mí?".

Fantino: "Fui ahí para verte jugar, me gustaba verte jugar".

Con un tono de humor, Mariano Closs expresó: "Mirá cómo lo ensalsa. Ahora viene la guadaña".

Ruggeri: "Estamos esperando el final..."

Latorre: "Dale, cerrá y pegame, ja".

Fantino: "Era bello verte jugar".

Closs: "Pero era una tortuga, ahora viene esa parte".

Fantino: "Latorre era rápido, pero parecía lento al momento de enganchar".