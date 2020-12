Alejandro Fantino siempre se ha mostrado como una persona muy emocional, que cada vez que puede expone su vida privada en pleno programa de televisión: ya sea por América TV como así también por ESPN. Fiel a su estilo, en las últimas horas, el periodista publicó un sentido video en su cuenta de Instagram para rememorar los buenos momentos que pasó junto a su padre, fallecido en junio pasado: "Quiero recordarlo".

Días después de que se produjera la muerte de su padre, Fantino regresó a la televisión y ofreció unas sentidas palabras en homenaje a Jorge: "Mi viejo se fue con mucha paz. Fue un tipo muy macanudo. Mucha gente me escribió y me pregunta ‘¿cómo estás?’. Parece raro que ahora no tengo un sentimiento de dolor y lo normal sería que yo esté en un mar de lágrimas. Por supuesto que estoy absolutamente destrozado, triste y roto por dentro, pero no puedo no sopesar lo que yo viví con él, la vida hermosa que tuvimos. Mi viejo me hizo hacer de hermanos que yo nunca tuve en la vida. Yo lo lloro, lo he llorado y lo voy a llorar y no puedo no homenajearlo".

Varios meses más tarde, el conductor volvió a recordarlo, aunque con un sentido video con imágenes y videos de grandes momentos que pasó en 2017. De acuerdo a lo que compartió con sus seguidores de Instagram, Alejandro y Jorge Fantino fueron a pescar y a comer con amigos que tenían en común. Años más tarde, todavía lo sigue teniendo presente...

El emotivo video que publicó Alejandro Fantino recordando a su padre, fallecido en junio de 2020:

Además de haber publicado el video de algunos de los momentos que vivió con su padre en 2017, Alejandro Fantino expresó: "Una de las últimas pescas con mi papá. Jugábamos con nuestros amigos a que éramos vikingos de río. ¡Quiero recordarlo con amor! ¡Con lo mejor de su humor! Con Andrés Berardo, "el Gianluca Vacchi de Sauce Viejo" y Guille Domínguez, su entrañable compañero de charlas".

"Fue en el año 2017. Todo lo bueno y lo sano de estos momentos: pesca, pescado frito, charlas y disfrute. ¡Y el Club Unión, de Santa Fe, siempre presente en la mente y alma de Andrés!", agregó el reconocido conductor de ESPN y América TV.