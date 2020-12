Desde hace algunos años, Oscar Ruggeri es una de las figuras de ESPN. Todas las tardes, junto a Sebastián El Pollo Vignolo, Federico Bulos, Daniel Arcucci, el Cholo Sottile y el Chavo Fucks, entre otros, analiza la actualidad del fútbol argentino y sobre todo lo que ocurre dentro del mundo de River y Boca. Durante el programa de hoy, el Cabezón se indignó con un comentario del conductor y sentenció: "No lo puedo creer".

El Pollo Vignolo comenzó el programa con un editorial haciendo hincapié en la localía de Boca, que el pasado sábado igualó 1-1 en la Bombonera con Arsenal, por la Copa Diego Armando Maradona. Ante la imposibilidad de que haya hinchas presentes, ¿el Xeneize pierde jerarquía en su estadio? Fue una de las preguntas que intentó instalar el periodista.

Como consecuencia, Ruggeri se mostró furioso por el planteo que Vignolo hizo y lo cruzó en pleno programa de ESPN. Incluso, el ex defensor de la Selección Argentina que conquistó el Mundial de México '86 no dejó de interrumpirlo durante todo el editorial. Un momento muy incómodo...

La discusión en la que Ruggeri se cansó del Pollo Vignolo al aire en ESPN:

Vignolo: "La Bombonera, la cancha de Ferro o la cancha de Deportivo Español, hoy da igual. Hoy da igual. No es la Bombonera, no impone... La Bombonera, por sí sola vacía, no impone ningún respeto. Es un monumento histórico, que no late, no vibra, que no se mueve".

Ruggeri lo interrumpió y acotó: "Los otros equipos también".

Vignolo: "Boca no es local jugando de local"

Ruggeri: "¿Y quién es local? Es una cosa de locos".

Vignolo: "Boca no es local jugando de local. Es el que más perdió".

Ruggeri: "Nadie es local".

Vignolo: "La verdad que... Obdulio Varela (NdeR:jugador uruguayo que silenció a Brasil en el Maracaná) dijo que 'los de afuera son de palo', en referencia al Maracanazo. Yo no creo que siempre sean de palo. A mí me gustan las estadísticas, aunque otras no. Boca, desde que se reanudó el fútbol en medio de la pandemia, nunca fue local en la Bombonera sintiéndose local. Por más que Ruggeri haga caras...".

Ruggeri:"Es una cosa de locos. ¿La calidad de los jugadores de Boca con los otros qué? Dale... Yo no lo puedo creer".

Vignolo: "No tengo dudas de que había partidos que en la cancha de Boca, los ganaba la gente. Ustedes subestiman el poder de la gente".

Ruggeri: "Los otros equipos también juegan de local. No me vas a poner la calidad de los jugadores de Boca con los jugadores de otros equipos".

Vignolo: "A la Selección Argentina la pusieron en la cancha de Boca porque creían que daba algo más. Boca ganó sólo dos partidos con la Bombonera vacía. Sólo dos".