Agustina Albertario sufrió acoso en las redes y apuntó contra la Justicia: "¿Te tienen que matar?"

Agustina Albertario, jugadora de Las Leonas y plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, apuntó contra la Justicia luego de sufrir acoso por las redes sociales.

Agustina Albertario, jugadora de Las Leonas, sufrió nuevamente acoso a través de su cuenta de Instagram y lo denunció con una queja hacia la Justicia. Esto se debe a que no es la primera vez que el apuntado la hostiga y no sólo lo hace por medio de las redes sociales, sino también se acerca a donde la deportista concentra habitualmente.

Se trata de una persona de 50 años llamada Juan Mariano García Sarmiento, quien desde 2020 comenzó con distintos mensajes hacia Albertario y ya tiene varias acusaciones en su contra. Sin embargo está libre y no deja en paz a la integrante del seleccionado femenino de hockey sobre césped. La situación de la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio es más que preocupante y aguarda por la solución de la Justicia ante las reiteradas denuncias.

"¡Por favor! ¿Te tienen que matar para que la Justicia actúe?", escribió Agustina Albertario en su cuenta de Twitter. En su publicación agregó cuatro imágenes en las que mostró su bronca contra el violento hombre. Entre ellas compartió el perfil de Instagram de García Sarmiento y agregó: "Por más que denuncien su cuenta él está libre. Gracias igual a los que quieren ayudar denunciándolo por Insta. Pero ojalá esa fuera la solución".

"No solo intentó entrar al hotel donde yo estaba, sino que me dejaba notas y me llamaba amenazándome. Ahora él está libre de nuevo y la que se tiene que cuidar soy yo! Tenía más de 8 denuncias de distintas mujeres!!! No entiendo este país!! Tengo mucha bronca y mucho miedo! ¿Qué tiene que pasar para que dejen encerrado a un enfermo mental?", manifestó la jugadora de hockey y actual pareja del delantero Lucas Alario.

Las veces que García Sarmiento acosó a Agustina Albertario

Mientras Las Leonas concentraban en Mar del Plata a principios de 2020, el hombre se acercó al hotel y dejó una nota para la jugadora en la que decía: "Hola cachorra. Beso grande. ¡Cuidate! Love U". A su vez, intentó entrar al hotel y la llamaba en un tono amenazador. Albertario hizo la denuncia en reiteradas ocasiones a las autoridades de Mar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detuvieron a su acosador y le pusieron una perimetral.

Sin embargo, García Sarmiento no dejó en paz a la deportista y continuó con las mencionadas amenazas por todos los medios posibles. Agustina Albertario se cansó, lo expuso a través de su Twitter y mostró algunos de los mensajes que le escribió a pesar de todas las acusaciones en su contra.