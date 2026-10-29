AFA confirmó la llegada del VAR semiautomático para el fútbol argentino: cuándo se estrena

La AFA confirmó la llegada del VAR semiautomático al fútbol argentino. Cuándo se probaría por primera vez, desde cuándo se aplicará y cómo funciona.

El fútbol argentino incorporará una nueva herramienta para revisar las posiciones adelantadas: la AFA anunció la llegada del VAR semiautomático para la temporada 2027. Según adelantó el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, la primera experiencia está prevista para una final de 2026, sistema ayudará a los árbitros a analizar el offside, aunque la decisión seguirá en manos del equipo arbitral.

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La implementación del VAR semiautomático está prevista para 2027 en la Primera División, mientras que la primera prueba se proyecta para una final de 2026, según lo informado por Malaspina tras una reunión de dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol. “Es importante anunciar que se viene el VAR semiautomático a partir del año que viene. El primer caso de éxito será la final de este año. Es un crecimiento muy importante para el fútbol argentino”, expresó el presidente de Argentinos Juniors ante la prensa, junto al titular de Banfield, Matías Mariotto.

La declaración mencionó una final de este año, pero no precisó cuál ni una fecha de estreno. En junio, la AFA había comunicado que trabajaba para aplicar la tecnología en 2027 y que podría realizarse una prueba piloto hacia fines de 2026.

Cómo funciona el VAR semiautomático para el offside

El nombre puede prestarse a confusión: la novedad no automatiza todas las decisiones del VAR. Se trata de una herramienta específica de asistencia para las posiciones adelantadas, que utiliza tecnología de seguimiento para ayudar a determinar dónde estaban los futbolistas cuando se jugó la pelota.

En términos generales, las cámaras registran el movimiento de los jugadores y del balón. Con esos datos, el sistema puede generar una alerta para el equipo de videoarbitraje cuando detecta una posible posición de offside. Los responsables del VAR deben revisar la información y evaluar la jugada antes de comunicarla al árbitro principal. La decisión no la toma una máquina de manera autónoma: estar en posición adelantada, por sí solo, no siempre constituye una infracción; también debe analizarse la participación del jugador en la acción.

Una vez validada la posición, algunas tecnologías pueden generar una animación en tres dimensiones para mostrar cómo se encontraban los jugadores. Esa representación puede difundirse en las pantallas del estadio y por televisión, según las posibilidades de cada competencia.

La diferencia principal está en la asistencia para reconstruir las posiciones: el sistema semiautomático puede procesar datos de seguimiento y advertir al equipo de videoarbitraje sobre una posible infracción. El objetivo es aportar más precisión y agilizar el análisis de acciones que suelen resolverse por márgenes muy pequeños. Eso no elimina la revisión humana ni implica que todas las jugadas polémicas se resolverán automáticamente. Tampoco modifica por sí mismo la regla del fuera de juego: lo que cambia es la herramienta disponible para analizarla.

Los otros cambios anunciados para el fútbol argentino

La incorporación tecnológica se suma a las modificaciones previstas para el formato de la Primera División en 2027. Entre ellas figura el regreso de un esquema de todos contra todos, con 30 equipos y sin la división en dos zonas.

También se mantendrían el Apertura y el Clausura con etapas eliminatorias, mientras que la tabla anual conservaría un papel en la definición de un campeón, la clasificación a las copas internacionales y los descensos. Por otra parte, Malaspina indicó que el posible regreso de la Promoción entre Primera y Primera Nacional será tema de próximas reuniones; no lo presentó como una medida ya aprobada.