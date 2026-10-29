Cómo serán los descensos con el nuevo formato del fútbol argentino en 2027 aprobado en AFA

El fútbol argentino se prepara para una nueva transformación a partir de 2027, con cambios importantes en el formato de disputa de la Primera División. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzó con una reestructuración del campeonato que modificará la manera en que los equipos compiten a lo largo de la temporada, con una tabla general y dos torneos que definirán a sus respectivos campeones.

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Cómo serán los descensos a la primera nacional en 2027

Finalmente, se decidió que se mantendrán dos descensos a la Primera Nacional a partir de la temporada 2027. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que uno de los equipos perderá la categoría por el sistema de promedios, mientras que el restante descenderá por su posición en la tabla general de la temporada. De esta manera, el nuevo formato de la Primera División modificará la competencia, pero conservará los dos mecanismos que determinan qué clubes dejan la máxima categoría.

Claudio Tapia, presidente de AFA.

Así las cosas, el sistema tendrá dos vías para determinar qué equipos bajarán a la segunda categoría del fútbol argentino. Por un lado, se mantendrá la tabla de promedios, que contempla el rendimiento de los clubes durante varias temporadas. El equipo que termine en la última posición de esa clasificación perderá la categoría.

Por el otro, habrá un descenso definido por la tabla general anual, que contabilizará los puntos obtenidos durante la temporada. El club que finalice en el último lugar de esa clasificación, entre los equipos que no hayan descendido por promedios, también jugará en la Primera Nacional durante el año siguiente.

Un torneo con todos contra todos y dos campeones

El nuevo formato previsto para 2027 contempla mantener 30 equipos en Primera División y dejar atrás el sistema de dos zonas. En su lugar, se disputará una competencia con una tabla general, en la que cada equipo se enfrentará con todos sus rivales al menos una vez durante el año. El calendario estará dividido en dos etapas de 15 fechas. Al finalizar cada una, los 16 mejores equipos avanzarán a los playoffs para definir al campeón del Apertura y del Clausura, respectivamente. Además, la tabla acumulada de toda la temporada servirá para establecer las posiciones finales y determinar los descensos.

Con dos descensos y un campeonato que reunirá a todos los equipos en una misma clasificación, la lucha por la permanencia volverá a ser uno de los grandes focos de atención. Cada punto tendrá importancia, tanto para los clubes que pelean por ingresar a los playoffs como para aquellos que necesitan alejarse de los últimos puestos.