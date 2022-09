Una periodista brasileña fue acosada en la previa de Flamengo-Vélez

Una periodista de ESPN Brasil sufrió acoso en la previa del partido entre Flamengo y Vélez Sarsfield. La persona fue detenida minutos después del hecho.

En la previa del partido entre Flamengo y Vélez Sarsfield por la semifinal de Copa Libertadores, una periodista brasileña sufrió acoso por parte de un hincha del equipo carioca mientras realizaba su trabajo en las inmediaciones del estadio. Jéssica Dias, la cronista en cuestión que recibió un beso sin su consentimiento, denunció el hecho en sus redes sociales.

La situación desagradable, y que generó indignación, se dio horas antes del crucial encuentro que terminó clasificando al Flamengo a la final de la Libertadores. Dias, que se encontraba haciendo notas en vivo para ESPN Brasil en las adyacencias del mítico Maracaná, de repente se vio sorprendida por el penoso hecho.

Cuando la cronista estaba por finalizar su informe, uno de los tantos fanáticos que se acercaron al móvil le dio un beso en la mejilla sin que Dias pudiera observarlo, ya que se encontraba por detrás de ella. Apenas realizada la acción, la periodista giró su cabeza y miró apenada a la persona que la había besado.

Según se supo a través de medios brasileños, instantes después del hecho el equipo técnico de ESPN que trabajaba en el móvil dio aviso a la Policía del estadio para que detuvieran a la persona. La periodista Isabelle Costa del medio S1 LIVE informó la detención del acosador por redes sociales y denunció también que, además del beso, el acosador tocó a Dias.

El acosador, a la izquierda, junto a su hijo en la Comisaría tras ser detenido.

El simpatizante del "Mengao", del que no se brindó información ni su nombre, quedó detenido en prisión preventiva por el delito de acoso sexual. Según informó Globo Esporte, fue citado para este jueves a presentarse ante la unidad del Departamento de Administración Penitenciaria para evaluación de la pena.

Flamengo, lejos de desentenderse de la situación, tomó cartas en el asunto y ya confirmó que ayudará a la cronista a través de apoyo legal. Además, publicó un mensaje en las distintas páginas oficiales. “Flamengo repudia el acoso que cometió un hincha rojinegro con la periodista de ESPN Jéssica Dias durante un reportaje previo al partido de esta noche. Es lamentable que hechos repugnantes como este, que no representan a la Nación Rojinegra, sigan ocurriendo", publicó el club.

Jéssica Dias, junto a compañeros de ESPN Brasil minutos antes del acoso.

El mensaje de Jéssica Dias en redes sociales tras el acoso

Este jueves, la cronista contó cómo fue el acoso sexual que sufrió a través de un mensaje en sus redes sociales. "Antes, había muchos insultos y acoso porque la transmisión en vivo duraba demasiado. Le pedí que se calmara y que no siguiera insultando, no era necesario. Las “disculpas” llegaron con una caricia en los hombros y un beso. Estuve a punto de ser llamado al vivo y mantuve la posición, hay una logística que requiere concentración. Otro intento de beso en el hombro. Lo esquivé y mi cámara captó su atención. El último beso fue el beso en la mejilla. Que podría haber estado en la boca y no cambiaría nada. He sufrido acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito", se lee en una parte del comunicado de Dias.

Y para finalizar, Dias concluyó con una tajante reflexión: "No quería un beso, no quería un abrazo, no quería pasar tres horas en una comisaría. Sólo quería trabajar. El ser humano que hizo esto estaba con un hijo menor de edad que se disculpó por su padre. El niño no tiene la culpa, no castigues a su familia. Agradezco todo el apoyo y el cariño de mis jefes, compañeros, fans, espectadores y oyentes. Agradezco especialmente a mi equipo en el staff. Dos HOMBRES de carácter, que fueron a por el tipo y se quedaron conmigo en todo momento. El sábado me caso y en el altar besaré al hombre al que le permití hacerlo. Estaré unos días fuera de aquí y de los canales. Gracias a todos".