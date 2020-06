Descendió con River y lo comparó con el coronavirus: "Era como una pandemia"

Han pasado casi nueve años desde aquel 26 de junio de 2011, fecha en que River Plate perdió la categoría de Primera División frente a Belgrano de Córdoba. Las ilusiones se habían posado en Núñez tras un gol tempranero de Mariano Pavone en el estadio Monumental, pero el elenco de Juan José López volvió a fracasar y Guillermo Farré sentenció un empate que enterró por completo el sueño de seguir en la máxima categoría (el 'Pirata' había ganado 2-0 en la ida).

Hoy el panorama en el elenco 'Millonario' es distinto, se respiran aires triunfales. Sin embargo, en vísperas del noveno aniversario de la catástrofe, 'Jota Jota' volvió a hablar de aquel fatídico suceso y hasta lo comparó con el actual coronavirus que mantiene en alerta al mundo entero. "Era como una pandemia", manifestó. ¿Cuál fue su explicación?

“Pelear el descenso era como una pandemia. Todos te metían miedo. En la cabeza te vas metiendo que vas a pelear el descenso y, si un club chico tiene presión, imaginate River. Yo traté de dar todo y lo siento mucho. Me quedará una mancha más al tigre", manifestó el entrenador, quien dialogó con Radio Impacto de la provincia de Córdoba.

Actualmente sin trabajo, aseguró que el fútbol se rige por resultados y él busca tranquilidad. A su vez, sacó pecho por haber estado en el momento más difícil de la historia del 'Millonario' y sentenció: "No me equivoqué en agarrar. Passarella había ido a buscar a varios y todos le habían dicho que no".