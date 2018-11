SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La panelista de Involucrados Débora Plager rescató al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando le preguntaban acerca de la falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires y el cierre de algunos establecimientos.

"Hay quejas por parte de la comunidad educativa y por parte de los padres por lo que pasa en los jardines maternales sobre todo lo que pasa en el Ramos Mejía. Se habla de cierre, se falta de vacantes, ¿qué nos pueden decir?", preguntó el periodista Mauro Federico.

Como respuesta, Larreta afirmó que hay vacantes para chicos desde los 4 años "para arriba". Además sostuvo que "no sólo no se están cerrando jardines, si no que se están construyendo". Rápido, el conductor Mariano Iúdica, salió en defensa de Larreta al gritar "vamos" cuando afirmó que había lugares para los niños y "te cantó retruco" cuando el funcionario sostuvo que están construyendo".

Sin embargo, desde la Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines del Gobierno de la Ciudad (APACSA) habían expresado el rechazo al cierre de la sala de lactantes y progresivo desmantelamiento de la Escuela Infantil N 6 del distrito escolar 6 de la CABA que funciona en el predio del Hospital Ramos Mejía desde 1986 con régimen de jornada extendida.

Como broche de oro para terminar de salvar a Larreta, la panelista Débora Plager rescató a Larreta al consultar al vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli por el superclásico del sábado.