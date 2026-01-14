Quién fue el hijo de William Shakespeare y por qué va a tener una película.

Hamnet, la película que se llevó el máximo reconocimiento en los Globos de Oro, está a solo unos días de estrenarse en Argentina. Pero muy pocos conocen quién fue en verdad este personaje histórico. A quien sí conoce la mayoría es a su padre, William Shakespeare, dramaturgo y poeta que vivió entre los siglos XIV y XV y que dejó un legado imborrable con obras como Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth.

Quién fue Hamnet, el hijo de William Shakespeare

Hamnet Shakespeare fue el único hijo varón de William Shakespeare y Anne Hathaway. Nació en 1585 en Stratford-upon-Avon, al igual que su hermana gemela, Judith. Murió en 1596, a los 11 años, aunque no se conocen con certeza las causas de su muerte, algo habitual en una época en la que muchas enfermedades infantiles no quedaban registradas.

Hamnet fue el hijo varón de William Shakespeare, que murió a los 11 años y habría inspirado Hamlet.

La vida de Hamnet transcurrió lejos de los escenarios y del reconocimiento público que luego tendría su padre. Mientras Shakespeare comenzaba a consolidar su carrera teatral en Londres, su familia permanecía en Stratford, lo que hace suponer que el dramaturgo no estuvo presente de forma permanente durante los últimos años de vida de su hijo.

Uno de los aspectos que más interés despertó con el paso del tiempo es la similitud entre los nombres Hamnet y Hamlet. En la Inglaterra del siglo XVI, ambos se usaban como variantes de un mismo nombre, lo que llevó a numerosos investigadores a preguntarse si la muerte del niño influyó en la escritura de Hamlet, estrenada algunos años después. No existen pruebas documentales que confirmen una relación directa, pero la coincidencia sigue siendo motivo de análisis y debate.

Por qué Hamnet tendrá su película y cuándo se estrena en Argentina

Hamnet tendrá su película, basada en el libro homónimo de la escritora británica Maggie O’Farrell, y se estrenará en Argentina el próximo 22 de enero en cines. La misma indaga sobre el vínculo del hijo varón de William Shakespeare y Anne Hathaway, y su posterior vínculo con la aclamada obra Hamlet del dramaturgo inglés. Y es que la figura de este niño enfermo, heredero de uno de los mayores escritores de la historia, es un gran puntapié para entender desde otro costado a la obra de este último.

En lo que respecta a la sinopsis, Hamnet sigue la vida de Anne Hathaway, interpretada por Jessie Buckley, una muchacha independiente que elabora remedios con plantas, y que vive al margen de la comunidad del pueblo de Stratford, conoce a un joven preceptor de latín, William Shakespeare, a quien da vida Paul Mescal, hijo de un guantero con el que se casará. Su matrimonio se verá puesto a prueba, primero por las relaciones con sus parientes, las estancias del marido en Londres y después por la enfermedad de sus hijos gemelos, Judith y Hamnet, contagiados durante una epidemia de peste, y la posterior muerte del niño.