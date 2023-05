Tom Cruise invitó a Carlos III a una secuela de Top Gun y desconcertó a todos

El reconocido actor Tom Cruise celebró la llegada de Carlos III a la Corona y le hizo una curiosa invitación para una potencial secuela de Top Gun: Maverick.

El pasado fin de semana se celebró la coronación de Carlos III y Camila y el evento incluyó varios conciertos en el castillo de Windsor, con manifestaciones de festejo por el nuevo rumbo de la monarquía británica y tantísimas otras en repudio a la Corona. Quienes también participaron con mensajes de apoyo a los nuevos monarcas fueron las celebridades, entre las que se destacó el actor Tom Cruise, protagonista de la taquillera Top Gun: Maverick, con un saludo y una invitación muy particular.

Katy Perry, Nicole Scherzinger, Lionel Richie, Andrea Bocelli y Take That actuaron en directo en un concierto al que asistieron 20.000 personas. Hugh Bonneville, actor de la serie Downton Abbey, fue el encargado de presentar el evento. Entre concierto y concierto, se pudieron ver videos protagonizados por celebridades, entre ellas, Tom Cruise. "De piloto a piloto, su Majestad, usted puede ser mi copiloto en cualquier momento", dice el actor en el clip.

Pierce Brosnan, quien en el pasado encamó a James Bond, también quiso rendir homenaje a los nuevos soberanos. El intérprete grabó un clip en el que daba algunos datos sobre la formación de Carlos III como piloto de la Real Fuerza Aérea. Otra estrella que participó por video fue Hugh Jackman. "Su Majestad, un pajarito me dijo que usted es todo un actor", asegura el artista en un video en el que también se puede ver a Joan Collins hablando de las habilidades del rey como actor. El teatro también tuvo cabida en el evento. Ncuti Gatwa, estrella de la serie de Netflix Sex Education y que pronto debutará como Doctor Who, interpretó algunos fragmentos de Romeo y Julieta junto a Mei Mac. Incluso la moda ocupó su lugar en la ceremonia, ya que la diseñadora Stella McCartney hizo un breve discurso para poner en valor el trabajo de Carlos III por el medioambiente.

Al margen de las numerosas apariciones de celebridades, el príncipe Guillermo también participó dedicando un discurso a su padre. "No se preocupen. A diferencia de Lionel, no me llevará toda la noche", bromeó el heredero. "Como decía mi abuela cuando fue coronada, las coronaciones son una declaración de nuestras esperanzas para el futuro. Y sé que ella está ahí arriba, mirándonos con cariño, y seria una madre muy orgullosa. Papá, todos estamos muy orgullosos de vos", dijo.