Britney Spears piropeó a 6 famosas y anunció la noticia más feliz: "Es tan bella y me hace reír".

Britney Spears sorprendió a sus seguidores con un fuerte anuncio de cara a su futuro en el espectáculo, más allá de la música. Además, la cantante piropeó a 6 famosas que admira y que "le gustan": quiénes son las afortunadas que recibieron elogios de "La Princesa del Pop".

En las últimas horas, Britney compartió en sus historias de Instagram una publicación donde reveló que está escribiendo una novela y la noticia inesperada para quienes la siguen rápidamente se hizo viral. Luego, se animó a mostrar su lado más tierno y compartió una reflexión sobre la amistad femenina cuando una va creciendo y cómo eso marca a una persona. “Se copian los manerismos, la forma de hablar, hasta la forma en la que caminan”, sostuvo.

Pero luego, se cuestionó el porqué esa relación se va perdiendo a lo largo de los años: “Tengo amigas con las que salgo, pero no es lo mismo a cuando éramos jóvenes”. Seguido a esto, Britney enumeró a las mujeres del mundo del espectáculo que “admira” y que tiene como “girl crushes”. “Pamela Lee Anderson es una clásica babe y parece dulce. Natalie Portman, porque creo que es la persona mal cool que he conocido en Nueva York cuando paseaba a su perro. Teníamos la misma remera”, escribió sobre las populares actrices de Hollywood.

Siguiendo su listado, Britney señaló: “Camila Cabello porque creo porque es tan bella y me hace reír. Su personalidad es tan dulce y chiflada, es sano ser un poco tonto y desearía ser un poco más así. Y Kendall Jenner, ¿es normal ser así de linda? Y las otras dos son Selena Gomez y Drew Barrymore, son literalmente hermosas”.

Impacto en la música por lo que denunció Britney Spears en sus redes: "Estoy asustada"

Britney Spears sorprendió a sus seguidores al denunciar públicamente que le robaron todas sus joyas. A través de sus historias de Instagram, la famosa cantante que interpretó de éxitos como "Toxic" y "Gimme more", reveló que fue víctima de robo en su propia casa. En un video, se ve a Britney abriendo los cajones de su alhajero, los cuales estaban vacíos. "Amigos, en serio, todas mis joyas fueron robadas", mencionó con sorpresa. Además, expresó su temor de adquirir nuevas joyas por miedo a que se las roben nuevamente.

"¿Ven? No hay nada. Bueno, hay una Virgen María... Estoy asustada. Todo ha desaparecido. Todas mis joyas se han ido", agregó. Lamentablemente, la princesa del pop también reveló que perdió piezas que ella misma diseñó, como la cruz que usaba desde los 4 años. No obstante, la artista no parece haberse tomado muy en serie el asalto. Tras denunciar el robo, compartió más videos en sus redes. El primero mostraba a Britney luciendo el que ahora es “su vestido favorito” de color rosa pálido. En el siguiente clip, luce un vestido rojo y asegura que quiere perforarse la lengua.

Britney Spears viene de sufrir una crisis nerviosa en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles después de una pelea con su pareja Paul Soliz. Según Daily Mail, la cantante colapsó debido al temor de que su madre se enterara de que se lastimó un pie y llamara a los médicos. Testigos presenciales aseguran haberla visto llorando por los pasillos del hotel, generando preocupación entre los huéspedes. Una fuente cercana a la artista reveló que solo su madre estaba al tanto de la lesión y fue quien contactó a los servicios de emergencia, explicando que fue una crisis nerviosa. La llegada de la ambulancia y la camilla desencadenaron un fuerte ataque de pánico en Britney, ya que ver una camilla le resulta traumático.