Qué ver en Netflix el fin de semana largo: cinco películas para todos los gustos

El fin de semana largo invita a bajar el ritmo, descansar y encontrar alguna buena historia para disfrutar en casa. Para quienes elijan cambiar las salidas por una noche de películas, Netflix cuenta con un catálogo que reúne propuestas de diferentes géneros y nacionalidades.

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Hay suspenso, comedia, drama, animación y hasta una aventura musical con mucho ritmo. Entre los títulos disponibles en la plataforma en Argentina, seleccionamos cinco películas para sumar a la lista y aprovechar los días de descanso.

Cinco películas para ver en netflix el fin de semana largo

1. La mujer del camarote 10

Protagonizada por Keira Knightley, esta película es una buena alternativa para quienes disfrutan de las historias cargadas de misterio y giros inesperados. La trama sigue a Lo Blacklock, una periodista que viaja por trabajo a bordo de un lujoso yate y presencia cómo una persona cae al mar durante la noche.

El problema comienza cuando intenta contar lo que vio: nadie parece creerle y, además, los registros de la embarcación indican que todos los pasajeros están a salvo. Convencida de que algo extraño ocurrió, decide investigar por su cuenta, aunque eso implique poner en riesgo su propia vida. Una historia ideal para quienes buscan mantener la intriga hasta el último minuto.

2. Caramelo

Para quienes prefieren una película emotiva, esta producción brasileña dirigida por Diego Freitas combina humor, sensibilidad y una historia sobre los vínculos inesperados.

El protagonista es Pedro, un chef talentoso que atraviesa un momento decisivo cuando recibe un diagnóstico médico que cambia por completo sus planes. En medio de la incertidumbre aparece Caramelo, un perro callejero que termina convirtiéndose en su compañero inseparable.

A partir de ese encuentro, ambos construyen una relación que transforma la vida del protagonista y lo ayuda a encontrar nuevos motivos para seguir adelante. Una propuesta cálida sobre la amistad, la esperanza y el amor incondicional que seguramente tocará una fibra sensible entre los amantes de los animales.

3. Las guerreras K-pop

Una de las propuestas más originales del catálogo es esta película animada que combina el universo del K-pop con la fantasía y las aventuras sobrenaturales.

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres integrantes de una exitosa banda musical que llevan una doble vida: además de llenar estadios y conquistar fanáticos, utilizan sus poderes especiales para proteger al mundo de los demonios.

Cuando aparece una amenaza capaz de poner en peligro todo lo que conocen, las jóvenes deberán recurrir a sus habilidades y a la fuerza de su amistad para enfrentarla. Con coreografías, canciones pegadizas, humor y mucha acción, es una opción entretenida para quienes buscan algo diferente y también para disfrutar en familia.

4. 27 noches

El cine argentino también tiene su lugar en esta selección. Dirigida por Daniel Hendler y protagonizada por Marilú Marini, la película propone una historia que combina humor, drama y una reflexión sobre la libertad individual.

Martha Hoffman es una mujer de 83 años, excéntrica, adinerada y con una personalidad que escapa a las convenciones. Su vida cambia cuando sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica bajo la sospecha de que padece demencia.

Allí aparece Leandro Casares, un perito judicial encargado de evaluar su situación y determinar si realmente existe un problema de salud o si sus hijas buscan controlar su patrimonio. A medida que avanza la historia, aparecen preguntas sobre la autonomía, los prejuicios alrededor de la vejez y el derecho a decidir cómo vivir.

Con un elenco que también incluye a Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg y Carla Peterson, es una de las opciones nacionales para descubrir durante el feriado.

5. Buenas noticias

Para cerrar la lista, esta producción surcoreana dirigida por Byun Sung-hyun propone una historia inspirada en un episodio de la década de 1970, con una combinación de suspenso, humor negro y tensión política.

La trama comienza cuando un avión japonés es secuestrado poco después de despegar y sus captores exigen que sea desviado hacia Pionyang. Frente a una situación cada vez más compleja, un misterioso estratega conocido como "Nadie" aparece para coordinar una operación que busca cambiar el destino del vuelo.

Con diferentes organismos de inteligencia involucrados y una carrera contrarreloj para resolver la crisis, la película construye un relato que mezcla situaciones absurdas, maniobras secretas y tensión internacional.

Es una alternativa para quienes buscan salir de las historias más convencionales y sumergirse en un thriller con una mirada particular sobre la Guerra Fría.