Vale Acevedo reinventa sus canciones con un show 360° en el Teatro Xirgu.

Vale Acevedo se prepara para protagonizar una de las fechas más especiales de su carrera. El próximo 14 de noviembre, la artista llegará al Teatro Margarita Xirgu con un concierto en formato 360°, una propuesta que buscará acercar al público a su universo musical desde una experiencia diferente, con una puesta pensada para disfrutar de sus canciones desde todos los ángulos.

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El espectáculo tendrá como punto de partida el espíritu de los históricos MTV Unplugged, con una reinterpretación de su repertorio a través de versiones y arreglos especialmente diseñados para la ocasión. Acompañada por una banda completa, una sección de cuerdas, vientos, percusión y coros, la cantante recorrerá distintas etapas de su trayectoria en un formato que pondrá el foco tanto en las composiciones como en los matices de su interpretación.

Vale Acevedo se presentará en formato 360ª en el Teatro Xirgu.

Pero la propuesta no terminará cuando se apaguen las luces del teatro. Según adelantaron desde la producción, el concierto será grabado y filmado en vivo con la intención de convertirse en un álbum audiovisual. De esa experiencia surgirá una selección de canciones que integrarán su próximo disco en directo, por lo que la presentación también funcionará como un registro de este momento artístico.

Vale Acevedo, entre nuevas canciones y un presente en crecimiento

La fecha en el Xirgu llega después de una etapa de intensa actividad para la cantautora, que se presentó en distintos escenarios de Argentina y del exterior. Además, viene de realizar cuatro residencias consecutivas en las que repasó buena parte de su repertorio y fortaleció el vínculo con su público.

En paralelo, Acevedo continúa presentando las canciones de su nuevo EP, en un recorrido que refleja la evolución de su propuesta musical. Con una identidad que cruza el pop y el rock, la artista construyó una trayectoria que combina composiciones personales, sensibilidad melódica y una marcada presencia sobre el escenario.

El concierto 360° aparece así como una oportunidad para redescubrir sus temas desde otra perspectiva, con versiones pensadas especialmente para esta presentación y una instrumentación que ampliará el sonido de las canciones originales.

La apuesta también tendrá un componente íntimo, la posibilidad de compartir con sus seguidores una experiencia que quedará documentada para futuras escuchas. Para quienes acompañan su camino desde sus primeros pasos, la noche será una invitación a reencontrarse con su música en un formato distinto.