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Todo sobre Historieta para el Día de las Infancias

El Dia de las Infancias se conmemora este domingo 16 de agosto y con El Destape Web te sugerimos algunos de los nuevos títulos en historieta para los más chiquitos. Si estás o vas Rosario, enterate acá también de algunas de las actividades relacionadas para los lectores infantiles en el marco de la Crack Bang Boom (CCB), el Festival Internacional de Historietas que se celebrará desde el jueves 13 al 16 de agosto. 

12 de agosto, 2026 | 10.21
Por
Jules Tosello

Jules Tosello

 

Se viene el Día de las Infancias y puesto que nivel historieta infantil hay una amplia propuesta, te sugerimos algunos de los posibles títulos a regalar a los más chiquitos. Todos los libros se encuentran publicados por editoriales especializadas en el público infantil o bien con cierto un perfil educativo con una curaduría muy cuidada.

 

Waterson 1 y 2 

Guion: Luciano Saracino

Ilustraciones: Ernesto Guerrero

Editorial: Pequeño Editor Colección Panzada de Letras

Años: 2022 y 2026

Edad Recomendada: A partir de 6 años

 

Malena tiene un papá escritor de cuentos, un amigo del colegio que la complica llamado Max, que dice las nenas son miedosas y los unicornios son ñoños, y un compañero muy especial: Waterson, un unicornio blanco de melena azul que duerme en su cama da consejos y asegura haber enfrentado una horda de vampiros. Waterson es un poco real y un poco no. Eso es parte de la gracia.

 

En el libro 2, Malena buscará enfrentar y hablar de temas difíciles como los vínculos, los miedos, los prejuicios, los sueños. Para eso, contará con la compañía de su confidente unicornio Waterson, quien será de gran ayuda a la hora de solucionar los problemas con su amigo Max.

 

Paloma Hacker

Autora: Camila Torre Notari

Editorial: Común

Año: 2026

Edad Recomendada: a partir de 10 años.

 

Cuando Leo y Amalia conocen a una paloma que suena genial deciden invitarla a sumarse a su banda. Pero poco saben de lo que las palomas esconden bajo la plaza de la ciudad. Pronto, un monstruo tecnológico amenazará con devorarlo todo y serán, estas amigas, quienes deberán combinar música, programación y mucha astucia para detenerlo.

 

Las niñas de Cottingley

Guion: Luciano Saracino

Ilustraciones: Kundo Krunch 

Editorial: Tres Reyes Editores

Año: 2026

Edad Recomendada: a partir de 10 años.

 

Inspirada en uno de los episodios más fascinantes de la historia de la fotografía del siglo XX: las fotos de hadas tomadas en 1917 por las primas Elsie Wright y Frances Griffiths que desataron un debate mundial entre creyentes y escépticos, la obra reconstruye el célebre acontecimiento desde una mirada sensible e inteligente, donde la realidad histórica se entrelaza con la imaginación, la infancia y el deseo de creer.

 

Una torta siempre Importa

Guion: Liniers

Ilustraciones: Angélica del Campo 

Editorial: Común

Año: 2026

Edad Recomendada: a partir de 5 años.

 

Algunos monstruos dan miedo. Estos no.

 

Irma y Francisco quieren hacer una torta, pero no tienen la menor idea de cómo. Con la ayuda de Frongo, que sabe de pastelería, aunque no tanto de explicar, todo puede terminar en algo delicioso…o en un desastre monstruoso.

 

Grandes Historietitas: Vecinos.

Autora: Dani Ruggeri.

Editorial: Maten al Mensajero.

Año: 2026

Edad recomendada: A partir de 12 años. 

 

Aunque no lo creas, dentro de este libro hay muchas goteras, cabezas flotantes, rompecabezas, hidras mandonas, teros vigilantes y toda clase de seres fantásticos. ¡El barrio está todo revuelto! Hasta humanos pequeñitos hay, con cámara y micrófono, haciendo demasiadas preguntas.

¡Atención! El libro incluye actividades, juegos y mucho más.

 

Las actividades de la CCB de Maten al Mensajero 

En el marco del Dia de las Infancias y durante la CCB edición No. 15, la editorial Maten al Mensajero ofrecerá con toda una agenda de actividades y charlas relacionadas a la historieta infantil y a los lectores más chiquitos. 

 

Consultá la agenda completa de Maten aquí:

 

La hora de la historieta: Una de Vecinos extraños

Vení a conocer la historieta de Dani Ruggeri

Jueves 13 de agosto - 16 hs - Tecnoteca Cap 2 

 

El domicilio de la aventura: Hacé historieta tu barrio

Con Dani Ruggeri

Jueves 13 de agosto - 18 hs - Tecnoteca Cap 2

 

La hora de la historieta: Una de Piratas

Vení a conocer la historieta de Brian Janchez

Viernes 14 de agosto -16 hs - Tecnoteca Cap 2

 

¿Qué hay de nuevo en la historieta para las infancias en Argentina?

Con Grisel Pires dos Barros, Marcelo Danza, Laura Forni y Santiago Sánchez Kutika

Viernes 14 de agosto - 17:30 - 18hs - Galpón 11 

 

La hora de la historieta: Una de Misterio

Vení a conocer la historieta de Agustina Casot

Sábado 15 de agosto - 16 hs - Tecnoteca Cap 2 

 

¿Dónde, cuándo, cómo y por qué formar lectores de historieta?

Con Grisel Pires dos Barros, Dani Ruggeri, Pablo Vigo y Andrés Alberto

Sábado 15 de agosto – de 18:20 a 18:50h - CEC

 

¿Dónde, cuándo, cómo y por qué formar lectores de historieta?

Con Grisel Pires dos Barros, Dani Ruggeri, Pablo Vigo y Andrés Alberto

Sábado 15 de agosto - de 18:20 a 18:50h - CEC

 

La hora de la historieta: Una de Extraterrestres

Vení a conocer la historieta de Andrés Alberto

Domingo 16 de agosto - 16 hs - Tecnoteca Cap 2 

 

Tanto en los stands de Maten al Mensajero como Tres Reyes Editores, durante las cuatro habrá firmas de autores. ¡Atención! En los stands de Maten (stands 22 y 25) también habrá juegos, sorpresas.

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