Los Beatles y la Argentina: las 5 curiosidades que no sabías de la banda y su nexo con nuestro país

Muy pocos conocen las historias que los Beatles esconden en su relación con la Argentina. Desde el romance de uno de los músicos con una figura nacional, la historia de un familiar que estuvo preso en el país y el día que "los Beetles" tocaron, en El Destape repasamos algunos de los datos y curiosidades que seguramente no sabías.

Apenas diez años les bastaron a The Beatles para convertirse en una de las bandas, la que más para muchos, que más trascendencia e influencia marcó en la historia de la música. Desde 1960 hasta 1970, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, los miembros más importantes, dejaron una huella imborrable. Pero, ¿qué relación y cuáles son las curiosidades que tiene el grupo musical con la Argentina?

La vida y obra de cada uno de los cuatro icónicos artistas esconden un sinfín de anécdotas, secretos, rumores y detalles que, con el paso del tiempo, siguen saliendo a la luz en todas partes. El vínculo de la banda británica con países de Latinoamérica es bastante escasa, teniendo en cuenta que en aquella época solían brindar conciertos en Europa, Asia y Estados Unidos. De todas formas, en Argentina hay algunos puntos en común con los que se los puede relacionar en este 10 de julio, fecha en la que se celebra el Día de los Beatles a nivel internacional.

Por qué se celebra el Día de los Beatles

Cada 10 de julio, se celebra el Día de los Beatles en todo el mundo porque aquella jornada de 1964 la banda inglesa regresó a la ciudad de Liverpool luego de una exitosa gira por Estados Unidos. Justamente, ese día se lanzó A Hard Day’s Night, tercer álbum de la mítica banda. Incluso, durante esos días se llevó a cabo el estreno de la película A Hard Day’s Night, que los tuvo a los músicos como protagonistas. La revista Time catalogó el filme como una de las 100 mejores películas de toda la historia.

El día que los falsos Beatles tocaron en la Argentina

Creer o reventar, el 8 de julio de 1964 se llevó a cabo uno de los mayores engaños que se vieron en la historia de los Beatles. En la Argentina, precisamente en Canal 9, el empresario y dueño Alejandro Romay anunció que la banda británica llegaba al país para brindar un concierto en TV. Por lo tanto, una multitud se acercó al aeropuerto de Ezeiza para recibirlos en el avión que llegó. Sin embargo, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr no fueron los que bajaron de la aeronave y tampoco los que tocaron en aquella recordada transmisión...

Los Beatles marcaron una era en la historia de la música.

Lo cierto es que, en su búsqueda por ganar su lucha en el rating con Canal Trece, Romay contrató a los American Beetles, un grupo que imitaba a la banda británica a la hora de subirse a los escenarios. Con la complicidad del conductor Alberto Berco, que los presentó de una manera particular: "The American Beetles, muy pocos sabrán comprenderlos. Ellos representan una reacción contra el materialismo, por eso nadie comprende que estén aquí, a pesar de todo y por sobre cualquier contrato. Ellos lo definen con una sola palabra: dignidad. Claro, ustedes me pueden preguntar si la dignidad se puede representar de esa manera, con esa ropa, con esos cabellos". Y agregó: "La iracundia se representa siempre exteriormente, existe en todo el mundo. Algunos lo llaman iracundia, otros nueva ola. Nosotros, simplemente, juventud... Esta juventud que ahora se apresta a escuchar a... ¡los American Beetles!".

The American Beetles tocaron en Canal 9.

Inmediatamente después, y con looks y atuendos muy similares, esta banda estadounidense que imitaba a los Beatles comenzaron a tocar e hizo vibrar a miles de personas desde sus casas. Los niveles de audiencia, de acuerdo a los registros de la época, fueron de hasta 50 puntos en la TV .

Cómo fue que el padre de John Lennon terminó preso en la Argentina

Aunque muchos no lo sepan, el padre de John Lennon estuvo preso en la Argentina. Alejado de la vida de su hijo, a quien abandonó desde muy pequeño y dejó en manos de la tía Mimi Smith, se desempeñaba como marino. En uno de los viajes que debió realizar, desembarcó en el puerto de Buenos Aires, donde las fuerzas policiales lo confundieron con John Alennon, un asesino de la época que era buscado por la policía. Según trascendió, leyeron mal su documento y debieron entender "A.Lennon" en lugar de "John Alennon".Como consecuencia, el padre de John Lennon pasó poco más de un día preso. Afortunadamente, el malentendido se aclaró y luego consiguió estar en libertad.

John Lennon y su padre Alfred Lennon.

El museo de los Beatles más grande del mundo está en la Argentina

En la Argentina se encuentra una de las colecciones de los Beatles más importantes del mundo. Denominado "El Museo Beatle", el mismo se ubica en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Av. Corrientes 1660, en el interior de The Cavern, Paseo La Plaza. Allí, el argentino Rodolfo R. Vázquez levantó "uno de los dos únicos museos en el mundo dedicados a la beatlemanía y el mayor en cantidad de piezas", según indican en el sitio de la mencionada galería. Comenzó todo como un fanatismo y luego culminó en una búsqueda incansable por ser "el coleccionista más grande de los Beatles".

El Museo Beatle fue avalado, en dos oportunidades, por Guinness World Records por ser la colección más grande del mundo. Y tanto turistas de todas partes como así también escuelas primarias y secundarias lo visitan para recorrer y apreciar objetos de gran valor histórico: hay autógrafos, cartas, tickets, libros, discografía, filmografía, partidas de nacimiento, porcelanas, muñecos, cajas de música, instrumentos e inmobiliaria de los Beatles.

Bandas y artistas argentinos que adoptaron estilos similares a los Beatles

Teniendo en cuenta que The Beatles revolucionó el mundo con su propuesta, en la Argentina comenzaron a surgir bandas que adoptaron su estilo musical y también de vida. Bandas como Los Gatos, en 1965, se dejaron el flequillo y el pelo largo similar a la de los músicos británicos. Asimismo, otros artistas de gran talla como Luis Alberto Spinetta, Charly García y Litto Nebia también reconocieron que se sintieron muy identificados con los icónicos músicos.

Los Gatos Salvajes, banda de rock argentina que se inspiró en The Beatles.

La actriz argentina que tuvo un romance con un integrante de los Beatles

En una entrevista que le concedió a Puro Show, en 2010, Graciela Borges reveló que mantuvo un romance con Paul McCartney, uno de los líder de The Beatles. Según relató, el mismo tuvo lugar en Londres (Inglaterra). "Fue hace tantos años. Eso lo contó el lengua larga de Badía. Fui amiga íntima de Paul. Pero hace mucho, muchísimo".

Pese a que no quiso contar demasiado, la reconocida actriz de cine y TV señaló cómo se llevó con Paul el tiempo que compartieron: "No quiero entrar en detalles, pero fue una persona muy simpática, que me cayó muy bien. Tuvimos una excelente relación. Durante un año mantuvimos el contacto, después lo perdí, no dejó de crecer como artista con una música hermosísima".