Preocupa la salud de Norma Aleandro y piden prudencia: "Tiene pocas fuerzas"

La distinguida actriz argentina Norma Aleandro está pasando un complicado cuadro de salud y hay mucha preocupación entre su círculo de amigos más cercanos.

La respetada actriz Norma Aleandro, de 86 años, atraviesa un difícil momento de salud y hay enorme preocupación por su estado. "Tiene pocas fuerzas", revelaron en el magazine A la tarde (América TV) sobre su cuadro.

"Sus amigos más cercanos piden prudencia. Ojalá sea una cuestión pasajera, así la podemos ver brillar", anunciaron en el programa de espectáculos,antes de profundizar en la noticia. "Es muy difícil llegar a Norma. Ella tiene un círculo de amigos del medio muy cercano que la está acompañando. Lo cierto es que preocupa su estado de salud. Ella estaba involucrada en un proyecto muy grande que se llama 'Mi abuela, la loca', que iba a protagonizar, en primera instancia, con Oscar Martínez y luego con Jorge Marrale en su reemplazo", reveló Lucas Bertero.

Sobre la salud de Norma y la situación en la que quedó la obra, agregó: "Cuando se reanudan los ensayos, después de la pandemia, en el mes de marzo Norma no se sentía en las condiciones más óptimas de enfrentar una obra que tiene mucho texto y requiere mucho esfuerzo físico. Ahí empiezan a parar los ensayos. Ella está con un estado de salud general bueno, con rehabilitación. Tiene pocas fuerzas y están abocados en la kinesiología. También, tuvo un problemita con un tímpano".

"Le tenía mucho temor a la pandemia. Ella venía con un tema de vértigos por una rotura de tímpanos. Se vacunó cinco veces con la vacuna del COVID-19. Me contaron que se rompió el tímpano en un vuelo", aportó Débora D'amato. Por último, Caramelito Carrizo dio algunos detalles de la obra actualmente suspendida que iba a estrenar: "Ella haría de abuela de Marrale. En la obra, Marrale recorrer su vida desde niño hasta la actualidad".

Cómo es El secreto de Maró, la última película de Norma Aleandro

Maró (Norma Aleandro) es una cocinera de 90 años que lidera un restaurante de comidas típicas de la comunidad armenia. Las delicias de su cocina, sabrosas en especias y aromas, no alcanzan para llenar los baches monetarios del club que las emplea, que pronto comunica (a Maró y sus ayudantas en la cocina, a cargo de las actrices Lidia Catalano y Analía Malvido) que en poco tiempo habrá que cerrar. La historia de El secreto de Maró es dulce -un tanto naif- pero con objetivos nobles que se ven plasmados en pantalla: concientizar sobre el genocidio armenio y por qué es importante mantener viva la Memoria.

Los problemas en la cocina son solo el inicio del trayecto personal de Maró y su historia de origen. El filme de Alejandro Magnone no cae en golpes bajos y no se enfoca en los horrores del genocidio armenio; en cambio, sí está inundada de personajes optimistas, de buen corazón. Un plus a destacar: la complicidad que logran Aleandro y Lidia Catalano basta y sobra para sacar la entrada de cine. Son naturales, funcionan muy bien como dupla, fluye la química. El secreto de Maró se cuece a fuego lento, como una receta familiar en la que no falta amor y esperanza.