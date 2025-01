La escalofriante frase que dijo Jorge Martínez antes de intentar quitarse la vida: "Quiero"

Cómo está la salud de Jorge Martínez tras su intento de suicidio.

Jorge Martínez fue protagonista de un triste episodio hace pocos días cuando intentó quitarse la vida y un trabajador de la Casa del Teatro, asilo donde el actor se encuentra viviendo, le salvó la vida y contó cómo fue ese duro momento. "Él estaba en shock, muy mal", reveló Jonathan, quien ayudó al actor.

En diálogo con A la Tarde (América TV) Jonathan, que es empleado de la Casa del Teatro, hogar donde viven actores sin vivienda ubicado sobre Avenida Santa Fe en pleno centro porteño, contó los detalles sobre la trágica situación que vivió con Jorge Martínez: “Recibimos un llamado. Mi compañera Liliana lo atendió y me pasó el comunicado. Crucé avenida Santa Fe a toda prisa, tratando de localizarlo. Hasta ese momento, no sabíamos que se trataba de Jorge. Tuvimos un forcejeo. Lo tranquilicé por un momento, pero de repente volvió a pararse y me dijo: ‘Me quiero morir’. Lo agarré de los brazos, luego del hombro. Jorge es una persona corpulenta, y tuve que usar toda mi fuerza”, recordó.

“Decía que estaba solo. Yo le respondí que no, que acá viene mucha gente a verlo. Pero él estaba en shock, muy mal. El día 23 estuvo su hija bastante tiempo con él”, remarcó Jonathan, quien lo notó "muy mal" y espera que pueda recuperarse en el centro médico en el que se encuentra. El ex galán de telenovelas fue ingresado en el Centro Psiquiátrico Ducont de Ramos Mejía, tras intentar atentar contra su vida.

Meses atrás, Linda Peretz se encargó de confirmar la estadía del artista en la Casa del Teatro: "Él estaba en un geriátrico donde estaba un poco cachuzo, tenía problemas físicos. Vino acá y empezó a mejorar de a poco, se lo cuidó, se lo bañó, se lo alimentó, se lo mimó”. Pero Martínez no compartió los motivos de su decisión. Lo único que se supo es que una de sus hijas es responsable de su enlace con las autoridades de la organización.

135 - Línea de prevención del suicidio.

La Casa del Teatro, casa de 30 artistas jubilados, tiene deudas y necesita ayuda para seguir existiendo

La Casa del Teatro, que funciona como residencia de artistas jubilados con necesidades económicas y de vivienda que actualmente presiden Linda Peretz y Thelma Biral, invita a la comunidad a asociarse para acceder a beneficios exclusivos que, a cambio, permitirán mantener la institución y su sede. Los detalles de la convocatoria del hogar único en el mundo, que no está pasando un buen momento financiero.

Fundada en 1938 y ubicada en la avenida Santa Fe 1243, en el barrio porteño de Retiro, la Casa del Teatro alberga huéspedes que dedicaron su vida al mundo de las artes y contribuyeron a la formación de nuestra identidad cultural. Para sustentar su misión, cuenta con la programación del Teatro Regina, el ámbito de homenaje del Museo Carlos Gardel y del Museo Regina Pacini, el sitio de consulta de su Biblioteca y la boutique que ofrece prendas urbanas y de alta costura.

Para más información sobre la convocatoria de la querida entidad que aloja a 30 artistas jubilados se puede ingresar en el sitio web www.casadelteatro.org.ar. En la actualidad, la Casa del Teatro también organiza visitas guiadas que cuestan $2000, para cualquiera que desee conocer la historia del albergue donde residen el actor Jorge Martínez y la cantante María Graña, entre otros miembros de la cultura argentina.