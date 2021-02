"Petróleo", un fenómeno teatral que volvió a las funciones presenciales.

La galardonada "Petróleo" volvió a las presentaciones con auditorio presente en el complejo teatral Metropolitan Sura. Se trata de la quinta obra del grupo de investigación teatral Piel de Lava, integrado por las actrices Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes junto a Laura Fernández, que lleva 18 años en un camino de trabajo compartido en el que confluyen actuación, dramaturgia y dirección.

En esta ocasión, Piel de Lava investiga la posibilidad de habitar personajes masculinos como un modo de indagar en la construcción del género. En la obra convive la construcción/deconstrucción de estereotipos y el humor; ejes fundamentales. En diálogo con El Destape Valeria Correa analizó las claves detrás del fenómeno teatral de los últimos años.

El Destape- ¿Cómo vivieron el reencuentro a los escenarios con el grupo 'Piel de Lava'?

Valeria Correa- Nos reencontramos por primera vez para hacer la obra en noviembre del año pasado, en una función que se hizo vía streaming. Fue un momento muy divertido y revelador, porque si bien "Petróleo" estuvo freezada durante un tiempo, está muy viva. Creo que en el fondo ya lo sabíamos, pero estábamos con mucha nostalgia por volver a pisar un teatro. Volver a hacer funciones con público es emocionante.

- ¿Te choca la nueva realidad de "ciencia ficción" que afronta el público, con el uso obligatorio de barbijos en la sala y la distancia social entre butacas?

Un poco. Fui al teatro como espectadora para vivir la experiencia desde abajo, sentir como el público, y la verdad es que lo único que me resultó por fuera del esquema pre pandémico -aunque agradezco que los hayan aplicado tan bien- fueron los protocolos de entrada y salida. Ahí me chocó porque ví la realidad. Después, cuando se apagan las luces, me conecté de lleno con el espectáculo.

- ¿De dónde nace "Petróleo"?

En principio siempre que encaramos una obra nueva buscamos algo que sea diferente a todo lo que hicimos antes. Tenemos el grupo desde hace casi 20 años y nuestra premisa de siempre es no repetirnos porque sino seríamos una marca. Nos preguntamos qué no habíamos hecho nunca y cuando surgió la propuesta de hacer de varones enseguida nos entusiasmamos. Era la aventura que queríamos afrontar. A partir de ahí trabajamos en qué tipo de hombre queríamos llevar a escena, un arquetipo del trabajador que pone el cuerpo.

- La obra expone conductas de masculinidad tóxica en los varones a través de la comedia, ¿creés que está saldado este tema como sociedad?

No está para nada saldado. El movimiento feminista solamente le está poniendo voz denunciando actos de injusticia y reclamando lo que es nuestro también. Siento que hay una furia y un ensañamiento con nosotras porque salimos a la calle. Sin ir tan por lo general, el otro día me pasó algo espantoso: estoy aprendiendo a manejar con un auto de academia -algo que no es casualidad que empiece a hacer a los 40- y los taxistas me vuelven loca insultándome y gritando. Uno me dijo "para qué una más aprendiendo. Después manejan mal".

- Un horror

Estamos lejos de saldar el tema. Lo que sí puedo hacer yo ahora es responderle y sé que va a haber otras compañeras que, si me pasa algo, van a salir a bancarme.

- Volviendo a "Petróleo", ¿cómo es el proceso de conjugar lo artístico con las aristas sociopolíticas de la historia?

No es algo premeditado sino que en la investigación va surgiendo. Nosotras solo lo conectamos y vemos de que forma podemos sacarle más jugo al tema. En el caso de "Petróleo" nunca quisimos crear algo irónico en torno al mundo varonil. Eso es lo que históricamente estamos acostrumbrados a ver en el teatro, hombres haciendo parodias sobre las mujeres. Por medio del humor pudimos divertirnos desde el minuto cero tocando grandes temas pero llevándolos de una manera liviana.

- ¿Te fue complejo habitar tu masculinidad interior para crear tu personaje?

Fue un gran aprendizaje para la vida. Una vez que destrabamos el costado masculino nos dimos cuenta que lo teníamos incorporado. No tuvimos que pedirle permiso ni ayuda a nadie. Todes tenemos esa capacidad, está ahí latente. Es un tabú. Creo que si todos nos cambiamos el género, en media hora de jugar en el living podemos liberarnos y dejar de ser tan reprimidos.

- Afortunadamente en los medios está habiendo una apertura hacia lo no binario, a visibilizar realidades trans, salir de la hegemonía del patriarcado.

Es muy importante que eso suceda, es el futuro. Si en el teatro estamos todo el tiempo cambiando de roles, ¿por qué no prodríamos cambiar de género y hacer chabones?

"Petróleo" se presenta en el Teatro Metropolitan Sura (Avenida Corrientes 1343), los sábados de febrero a las 21.15 horas, con aforo reducido y protocolos sanitarios. Las entradas pueden adquirirse en boletería o por sistema Plateanet.