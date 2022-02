Todo sobre El reproche, la nueva comedia teatral de Víctor Hugo Morales

Víctor Hugo Morales se prepara para su gran debut en la Avenida Corrientes con El reproche, primer obra teatral de su autoría que tendrá un gran estreno el próximo jueves 3 de febrero y podrá disfrutarse en la cálida sala del Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA). Un repaso por la trama y un adelanto exclusivo de la comedia dramática que fue radioteatro y saltó a los escenarios.

El reproche está dirigida por Julieta Otero y Malena Figo, Claudio Da Passano y Mayra Homar son los encargados de protagonizarla. La producción es de Marina Glezer (quien estrenó la pieza de Víctor Hugo en los radioteatros de la 750, con un elenco de lujo compuesto por Cecilia Roth, Marcelo Subiotto y Divina Gloria), la escenografía está a cargo de Ariel Vaccaro, el vestuario de Ruth Fischerman y la música de Mariano Otero. Asimismo, las entradas en venta por Plateanet o directo en boletería, tienen un costo de $1500.

El reproche, en palabras de Víctor Hugo

"Durante la pandemia -y no por echarle la culpa- estuve mucho tiempo muy solo, por lo que me dediqué a escribir: escribí el libro Batalla cultural, escribí un intento de obra de teatro sobre el periodismo y el poder, que me resultó un mamarracho y la tiré a la basura, y unos sesenta poemas, que no me parecieron que aportaran nada al libro de poemas que he escrito, La herida azul. Y luego, un día empecé con un ensayo de diálogo -algo que uso mucho para agilizar los temas políticos, interponiendo los argumentos de una parte y la otra, como si jugara al ajedrez en un mano a mano solitario- con muchas cosas que iba escuchando de compañeras, amigas y hombres, en torno al feminismo", reveló Morales en una reciente entrevista con Ignacio Dunand (El Destape).

Y agregó: "En base a eso armé una discusión, la escribí, y cuando la terminé se la mandé a dos o tres amigos que me entusiasmaron con sus devoluciones. El ensayo de diálogo llegó a Marina Glezer, que pensó que bien podría funcionar para un radioteatro de la AM 750. Lo hicimos y el resultado fue maravilloso: Cecilia Roth, Marcelo Subiotto y Divina Gloria le pusieron voz a mis palabras; me gustó mucho escuchar El Reproche por la radio. En determinado momento empezamos a pensar con Julieta Otero, la directora de la puesta, la posibilidad de llevar la obra al teatro. Fuimos puliendo el texto hasta llegar a lo que es el libreto. Hablar así de las cuestiones del amor y del mundo de las mentiras me generó inconmensurable placer".