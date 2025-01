Preocupación por la confesión de Carlos Rottemberg en la crisis de Milei: "No vemos".

Carlos Rottemberg se encuentra en Mar del Plata monitoreando la temporada de teatro veraniega, en un año que comenzó difícil para el poder adquisitivo de los argentinos, y en ese marco soltó un apesadumbrado diagnóstico sobre los números de la primera quincena de enero. El dictamen del reconocido empresario teatral en medio de la crisis del Gobierno de Javier Milei.

En un móvil con DDM (América TV), Rottemberg charló con Marina Calabró y contó cómo está viviendo el cierre de quincena en Mar del Plata, en materia teatral: "El clima hizo que las actividades cerradas en diciembre hayan crecido en relación a diciembre del 2023, incluso con menos funciones y menos estrenos. Ahora -haciendo una analogía con la aviación- diría que estamos a 'velocidad crucero' en un enero donde se están dando números muy parejos en relación al año pasado, y lo más importante -y tal vez por eso es que no hay nada de escándalos- es que hay varios ganadores: no hay una polarización, esta vez hay más comensales en la mesa teatral y eso hace que tal vez veamos durante el verano que el orden de las preferencias del público se va distribuyendo a medida que van eligiendo".

"Es una temporada que arrancó con turbulencias por la incertidumbre y, sin embargo, está prolija en este momento. Está muy repartido entre Mamma Mía, Brujas, La Jenny, Tom, Dick & Harry, Los mosqueteros del rey, Antígona en el baño", sumó el productor. Además, aseguró: "Hace bastante que no vemos el cartel de localidades agotadas".

Por último, Rottemberg cerró con una metáfora ambigua sobre los cambios en el teatro en una época de vacas flacas para la clase obrera, que es la que suele disfrutar de ver a las grandes figuras en los espectáculos más convocantes: "Esta profesión es una calesita que va girando y la sortija, que es el éxito, va cambiando de manos. El tema es no excitarse demasiado cuando la lográs tener y tampoco deprimirte mucho cuando la tiene otro".

Campanella comparó la venta de entradas teatrales de este verano con el 2023: "Un bajón"

El reconocido director Juan José Campanella aseguró que el último fin de semana asistieron 22.000 espectadores a las distintas obras teatrales, muy por debajo de los 48.900 que compraron tickets durante el verano del 2023. Esta estrepitosa caída, que calificó como "un bajón", el director la atribuyó a que "se ha ido muchísima gente afuera del país" porque "el dólar está muy barato".

"En toda la plaza, en el verano del 2023, este fin de semana pasado, habían ido 48.900 espectadores al teatro. Y este fin de semana pasado han ido 22.000. Ese es el bajón", dijo Campanella en diálogo con Radio La Red. El director, que está vinculado al PRO de Mauricio Macri, comentó que descubrió estos números al "comparar este verano con los anteriores", Sin embargo, para el director, esta merma no se debe a la recesión y crisis económica por la que los turistas reducen sus consumos vinculados al ocio sino a que "se ha ido muchísima gente afuera del país" por el bajo precio del dólar. "Chile, Brasil, Uruguay, Miami, a cualquier lugar, y poca gente ha venido. Todo consecuencia de factores nacionales, el dólar está muy barato", señaló.

Consultado sobre cómo ve la situación del país, Campanella indicó que "Argentina está en una lucha eterna", la cual es "un estado permanente". "Estamos todos peleándola, remando y tratando de salir adelante. Así es como lo veo", planteó. El director reiteró su postura de "no hablar más de política" y preferir dedicarse al teatro y al cine. "Uno mira lo que pasa y no sabes quien va a terminar dentro de un año con quién, es imposible decir cualquier cosa. Pero además, me doy cuenta de que cuando la sociedad decide algo, no le interesa lo que dicen 'los artistas'", explicó.