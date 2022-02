Mi amigo hormiga salta de la televisión al teatro y anuncia su gran estreno

Con libro y dirección de Diego Sebastián Oria, Mi amigo hormiga se sube al escenario del Teatro Astral tras cosechar un sólido éxito como la primera serie en rodarse durante la pandemia.

El próximo miércoles 9 de febrero, en una función única y exclusiva a las 20.30 horas, sube al escenario del Teatro Astral el éxito audiovisual Mi Amigo Hormiga, una pieza escrita y dirigida por Diego Sebastián Oria que busca llevar el éxito de la producción audiovisual al lenguaje teatral.

¿Quién dijo que crecer no duele? Tras la muerte de su mejor amigo, Julián se encierra en su cuarto y decide no salir. Será en ese momento donde Julián recibirá la visita inesperada de Chili, su “amigo hormiga” y ya nada será igual. Una historia de superación y amor adolescente que llevará al espectador a conectarse con ese oasis llamado vida. Mi Amigo Hormiga propone un recorrido sobre problemáticas adolescentes que no solo afectan a los jóvenes sino al entorno en el que viven. Haters, cyberbullying, embarazo adolescente y conflictos familiares en una obra de teatro musical que invita a reflexionar y a encontrar un punto en común, el amor propio y ajeno, la aceptación y la manera de afrontar situaciones adversas.

La pieza concebida dentro del universo teatral, convertida en serie durante el contexto sanitario, que regresa a su escenario natural se propone recorrer las vidas e historias de cuatro jóvenes y conocer qué hay detrás de cada uno de ellos. A su vez, se erige como una invitación a explorar los procesos de la vida, agradecer el valor de una amistad y hacer frente a los desafíos a los que están inmersas sus realidades.

La puesta cuenta con el protagónico de Thomas Lepera, y el elenco lo integran Mora Fisz, Agus Benavides, Adrián Altamirano, Nora Pavón, Paula Rosen, Sebastián Fernández. Además, Diego Sassi cuenta con una participación especial. La música de Mi amigo hormiga está a cargo de Jorge Soldera, en dupla creativa con Diego Oria (director).