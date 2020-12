Organizaciones culturales independientes advirtieron este lunes que, de no modificarse la partida presupuestaria que el Ministerio de Cultura porteño prevé para 2021, "se pone en riesgo la continuidad de espacios y miles de puestos de trabajo en el sector", y reclamaron que de manera "urgente" se declare la "emergencia cultural" en el distrito.

Así lo denunciaron en el marco de una conferencia de prensa que ofrecieron en la vereda del espacio Planta, en el barrio de Parque Patricios, en el marco de una convocatoria realizada bajo el título "La cultura independiente no volvió".

"Tras nueve meses de casi nula actividad, el Gobierno de la Ciudad todavía no presentó alternativas consistentes que den solución a la grave situación por la que atraviesa un sector que genera el 80 por ciento de la oferta cultural porteña", afirmaron organizaciones que nuclean artistas, directores y directoras, docentes, áreas vinculadas a la escenografía, vestuario, títeres, dramaturgia, artistas callejeros, áreas técnicas, salas y centros culturales, entre otros sectores y ámbitos.

En este sentido, señalaron que, "si bien el Gobierno nacional abrió líneas de apoyo extraordinarias frente a la pandemia, éstas no logran sostener vivo al sector", y denunciaron que el Ejecutivo porteño "no sólo no ofreció ayudas extraordinarias, sino que las que habitualmente proveen sufrieron demoras en su ejecución y aún muchas de ellas no llegaron a sus destinatarios".

Al respecto, destacaron que la partida presupuestaria para el sector que aprobó el Ministerio de Cultura porteño para 2021 representa el 1.98 por ciento del total.

"¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir en un 2021, que contempla el mayor recorte en relación a la inflación de las últimas décadas; en el marco de una crisis socioeconómica y cultural sin precedentes, y con la perspectiva de una casi nula recuperación en términos de producción cultural y circulación de públicos?", preguntaron las organizaciones desde la vereda de la Planta Inclán.

Además, agregaron que "los protocolos vigentes para la actividad escénica dentro de los espacios, conlleva un aforo tan reducido, que es inviable la apertura de la mayoría de los espacios culturales de CABA y aquellos que lo hacen, es a pérdida".

Por eso, exigieron que se declare "la emergencia cultural en la ciudad de Buenos Aires y que se revea con urgencia el deficiente presupuesto dispuesto para el desarrollo cultural en 2021".

A modo ilustrativo, resaltaron que según el censo de ARTEI "casi el 74 por ciento de les trabajadores y artistas no tienen su trabajo registrado" y que del 26 restante "el 40 por ciento percibe un salario menor al mínimo, vital y móvil".