El poeta Juano Villafañe festeja 50 años al servicio de la cultura: "A Maradona le recomendé películas de Kusturica"

El poeta, ensayista y director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, Juano Villafañe, conmemora sus 50 primeros años en la cultura con una serie de actividades y estrenos teatrales para la comunidad.

El poeta, ensayista y gestor cultural Juano Viillafañe está de festejo por sus 50 primeros años al servicio de la cultura y pretende celebrarlo a lo grande. En diálogo con El Destape, el creador de Liber-Arte, emblemático videoclub y centro cultural de los '80, repasó su aporte artístico mientras prepara una nutrida una agenda de presentaciones de libros, estrenos teatrales y lanzamientos de poesía a lo largo del 2022.

- ¿Cuál fue tu primer acercamiento a los consumos culturales?

Nací y viví en un teatro, y tuve una formación de tipo renacentista. Mi casa era un gran teatro donde se hacían puestas y música. Mamá era artista plástica y titiritera, papá era titiritero y escritor. Juntos hicieron títeres de todo el mundo; de hecho, papá tenía una andariega, que es una carreta de títeres mítica con la que anduvo por toda América Latina.

Por otro lado, en el año 1954, en Santiago de Chile, mis padres le dedicaron una función de títeres a Pablo Neruda, que cumplía 50 años, y en esa jornada él me bautizó para que sea poeta. Yo tenía tres años en ese momento. Desde esas mágicas relaciones con el mundo de la cultura durante mi niñez y adolescencia, nace mi amor por la poesía.

Otro hecho fundante fue un teatrito para cuatro espectadores que tuve en casa de mi madre, en el año 1972, a los 20 años. Allí daba recitales de poesía, presentaciones de libros, conciertos de guitarra, y mamá hacía funciones todos los fines de semana. Por ese teatro pasaron Lautaro Murúa, Ariel Bufano, Manuel Mujica Lainez, Olga Orozco, Leda Valladares y María Elena Walsh, todos amigos de mis padres. En ese teatrito para cuatro espectadores me reunía con los compañeros de la escuela secundaria y del Taller Literario Mario Jorge De Lellis, un espacio mítico de la literatura argentina. Fue un centro político-cultural muy importante. Tuve la suerte de tener un mundo familiar donde se respiraba bohemia.

- En los '80 llegó la creación de Liber-Arte Bodega Cultural, emblemática librería y videoclub del under porteño. ¿Qué recuerdos tenés del destape cultural tras la última dictadura cívico militar?

Liber-Arte, en la plena Avenida Corrientes, estuvo a la altura de epicentros culturales de los '80 como el Parakultural, Cemento, Mediomundo Varieté, El Dorado, Babilonia, Ave Porco, el Centro Cultural Rojas, entre otros. Por Liber-Arte pasaron artistas como: Lorenzo Quinteros, Batato Barea, Fernando Noy, Humberto Tortonese, Alejandro Urdapilleta, Los Triciclos Clos, Las Gambas al Ajillo, Los Melli, Las Barbies, Pierrock, Eduardo Calvo, Toti Ciliberto, Cutuli, Mónica Gazpio, Claudio Nadie, Marta Silva, Susana Mayo, Hilario Quinteros, el Mago Merpin, Catalina Auge, Liz Balut, Sergio Lumbardini, Claudio Pereyra, entre muchos otros.

Diego Capussoto, José María Muscari, Valeria Bertuccelli, Campi, Manuel Santos Iñurrieta, junto a otros muchos actores y directores, realizaron en Liber Arte sus primeras direcciones o funciones teatrales. Liber-Arte/Bodega Cultural fue un espacio que recibió artistas ya proyectados en el circuito Under y también permitió la promoción de jóvenes artistas. En relación a los recitales de música pasaron por Liber-Arte/Bodega Cultural: Javier Martínez, Luis Salinas, Ricardo Capellano, León Gieco, Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, Los Caballeros de la Quema, Andrés Ciro Martínez de Los Piojos, entre otros grandes músicos.

Liber-Arte fue un momento muy importante de mi vida. Fue uno de los videoclubes más grandes de Latinoamérica y estoy muy orgulloso de haberlo creado. Teníamos todos los clásicos europeos, latinoamericanos, cine del mundo, era un espacio de encuentro. Es más, una vez atendí a Diego Maradona cuando estaba muy metido con el cine de Emir Kusturica y le recomendé películas. Contribuimos a la educación cinematográfica de muchísimos argentinos.

- Es una pena que por el avance la tecnología se haya perdido la costumbre del videoclub como un espacio de encuentro.

Sí, pero a su vez creo la tecnología ayudó a que se diversificaran las poéticas. En los '60 la poética estaba muy vinculada al coloquio y a la recuperación de la palabra en un sentido nacional, en los '70 y '80 irrumpe el under y transforma el esquema cultural, las artes plásticas, el rock, la forma de hacer teatro. Y allí mismo empieza un proceso muy rico que se potenció una vez que entramos en la era digital. Estamos ante un canon imposible, no hay canon. El sistema cultural se volvió más dinámico y me parece un proceso fantástico, que confronta contra el pensamiento único.

Cronograma de los festejos por los 50 años de Juano Villafañe en la cultura