El elenco de Casados con Hijos hizo un nuevo video para redes y chicaneó la salida de Érica Rivas

Postergados por el COVID-19, el debut teatral de la familia Argento se vio relegado a una promoción en redes sociales acerca de lo que se vendrá. Con el despido de Érica Rivas y una suma de internas en el elenco, los productores de Casados con Hijos en el Gran Rex tuvieron que salir a poner paños fríos con divertidos videos de los personajes haciéndose videollamadas. En el último sketch, se filtran algunos "palos" y chicanas para Rivas, disfrazados de bromas poco elaboradas.

Pepe, Moni, Coqui y Paola se reunieron en Zoom para charlar un poco y contarse sus desventuras de cuarentena. Las situaciones absurdas empiezan a suceder y la mística y complicidad de "Casados con Hijos" vuelve por un rato. Hasta que los productores de los sketchs decidieron introducir unas líneas que aluden al escandaloso desplante de Érica Rivas por el humor machista de la tira.

"Si no hay onda, no hay onda. Me voy entonces, chau", comenta ofendida Moni. Coqui enseguida la frena y le aclara: "No te vayas, los cité a los cuatro porque nos tenemos que poner de acuerdo". Y Pepe da el toque de gracia: "Estamos todos de acuerdo, en un 100 por ciento de acuerdo". El cruce aparentemente inocente se convierte en una clara referencia al hecho que sacudió la estabilidad de "Casados con Hijos".

El regreso de "Casados con Hijos" en el flamante teatro Gran Rex está previsto para enero de 2021 -siempre que la pandemia lo permita- y Guillermo Francella, Florencia Peña, Dario Lopilato, Luisana Lopilato y Marcelo de Bellis retornarán a sus roles originales. Lo que no se sabe es que actriz tomará la posta de María Elena Fuseneco, en un personaje nuevo y desconocido, pensado exclusivamente para la puesta.