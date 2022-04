Cómo es La boda de la hija del Presidente, la obra que parodia la rosca y los juegos sucios de la política

Adrián Cardoso, director de La boda de la hija del Presidente, dialogó con El Destape sobre el detrás de escena de la parodia que puede disfrutarse en Hasta Trilce (Maza 177, CABA).

¿Qué pasaría si pudiésemos asistir a un casamiento donde confluyen las esferas más poderosas de la sociedad? Sobre eso y los juegos y 'roscas' de la política habla La boda de la hija del Presidente, una parodia teatral de Juan Mayorga y J. Cavestany, con dirección de Adrián Cardoso, que atraviesa su tercera temporada en Hasta Trilce (Maza 177).

"La primera vez que leí el texto de Juan Mayorga y J. Cavestany fue como un boom que me lanzó a hacerla, principalmente, porque sabía que no iba a perder vigencia. Por cuestiones políticas se adaptaron algunos momentos y chistes a la actualidad, pero eso no implicó que la base de la obra fuera modificada. La boda es un evento pantalla donde el espectador puede ver qué es realmente lo que pasa en escena, cuál es el trasfondo", precisó Cardoso en diálogo con El Destape sobre la puesta que se estrenó en el teatro La Comedia -mítica complejo de salas que cerró en el 2020, tras 30 años de funcionamiento- siguió en el Apolo, en la Avenida Corrientes (y no pudo hacer más de una función por las restricciones sanitarias) y continuó en el espacio Hasta Trilce.

Sobre la trama de La boda, Cardoso deslizó: "Es un evento dónde los políticos tienen el permiso para hacer sus chanchullos y transan de una mesa a la otra. La obra es una parodia de lo que puede llegar a pasar en esas fiestas a las que un ciudadano común y sin cargos de alto poder no accede. En la boda coinciden varios personajes de este estilo de vida y conversan y desarrollan sus pensamientos y posturas sobre el poder: se pueden ver los puntos de vista de los candidatos a Presidente, de los invitados internacionales, representantes de la Iglesia, famosos, y el detrás de escena del evento, conformado por los mozos y las cocineras".

En la puesta confluyen cinco actores - Cristian Sabaz, Ariel Gangemi, Miguel Haddad, Diego Blanco y Juan Cereghini- que despliegan una gran cantidad de personajes desopilantes, llenos de humor ácido e irónico. Los artistas están acompañados con música en vivo y original de Alejandro Weber.

La boda de la hija del Presidente. Funciones: lunes a las 20 horas en Hasta Trilce (Maza 177, CABA).