Cecilia Roth fulminó a Milei tras ser cruelmente agraviada: "Es delirante".

Cecilia Roth rompió el silencio tras los agravios que recibió del presidente Javier Milei, quien la atacó públicamente en redes sociales. La respetada actriz argentina le concedió una entrevista al periodista Ernesto Tenembaum y reveló cómo se sintió después de enterarse de los dichos del libertario.

En principio, Cecilia Roth reveló haberse "sorprendido enormemente" por lo ocurrido en las redes sociales y explicó: “No estaba en Buenos Aires, una amiga me llamó y me dijo: ‘Estoy con vos’, ¿estás conmigo por qué? ¿De qué hablas? La llamé y me contó. Esta naturalización que nosotros hacemos de que estas cosas puedan suceder está asumido. Hubo una enorme reacción de apoyo de gente maravillosa que no conozco, de un arco político muy abierto”. Luego, con ironía, le agradeció a Milei y sentenció: “Tiene tiempo para escribir sobre algo que no tiene importancia. Honestamente, creo que hay que estar muy pendiente, sin la menor importancia, como para generar una situación que termina siendo a favor de mí. Porque cuando él dice: ‘Hay 600 espectadores por semana’, que no es así, estamos sold out, llenos todos los días, gracias a la publicidad que hizo Milei”.

“Cuanto mas fuerte van contra alguien es porque más les toca. Les pasó con Lali, porque es una persona muy querida y muy cercana a la gente. No se si eso es bueno para él, porque yo estoy llenando el teatro. Mucha gente piensa esto, que hay censura, que pasan cosas raras en el país en este momento porque a veces uno se siente solo pensando: ‘Che, no estaré yo muy pendiente todo el tiempo’. Porque sí lo estoy, me interesa escuchar a Laje, lo escucho, me parece muy importante saber quiénes son porque para mí son una especie nueva. Se parecen a lo que conocimos en algún momento, pero no es lo mismo. Para mí es importante saber quiénes son como para poder entender lo que les pasa conmigo, por ejemplo, qué es lo que les molesta tanto. Mucha gente habla de censura, no soy la única”, siguió reflexionando.

Por qué Milei atacó a Cecilia Roth

Cuando Tenembaum le preguntó a qué creía que se debía el ataque de Milei a su figura, Cecilia opinó: "Soy mujer, no les gustan mucho las mujeres, son más frágiles con ese pensamiento misógino, son más fáciles para molestar, degradar, agredir. Creo que es una tapadera de muchas cosas esto, sirve para que la gente se enganche de un tema no muy importante que está tapando otros temas que sí lo son. Lo que pasó con el (Centro Cultural Haroldo) Conti a mí me parece tremendo, sin embargo, por ahí se empezó a hablar de esto y lo de Conti no está en primera plana”.

“Lo primero que me pasó fue tomarlo con humor porque es delirante esto, pasó conmigo, con Lali, contigo. Pasa con todo el mundo, es una necesidad personal de enfrentar, confrontar, marcar enemigos, que es muy peligroso. Formo parte una lista larga de gente que a lo mejor no pensamos lo mismo, y hay otra gente que sí”, cerró la actriz que en la actualidad está protagonizando el drama La madre, del autor francés Florian Zeller, en el teatro Picadero.