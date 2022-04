Carlos La Casa y Daniel Cúparo vuelven al teatro con la ingeniosa comedia Sucursal

La dupla de dramaturgos presenta Sucursal, un recorrido de humor ácido por la rutina de cuatro vendedores de artículos usados, en el Pasaje Artesón (Palestina 919).

La parte de atrás de un negocio funciona como escena para el encuentro de cuatro vendedores de artículos usados que despotrican contra un jefe insoportable, ventilan chismes y compiten en cantidad de ventas para poder administrar una nueva sucursal que se abrirá muy pronto. De eso y de como se desarrollan las vidas de estos tipos sin suerte trata Sucursal, nueva comedia teatral de la dupla Carlos La Casa y Daniel Cúparo.

"Sucursal es parte de una serie de obras que escribí en el 2016, entre las que se encontraban Todas la rayuelas y Los Tutores (que ganaron el concurso Contar). La idea general siempre fue hacer una obra que pudiese hacer con amigos que admirase (...) Para pensarla me sirvió mucho recordar a mi padre, que trabajaba en venta de artículos de gastronomía. Hacían remates y él simulaba ser un postor, para subir el precio. Toda esa aura de vendedor porteño medio trucho, medio seductor, me parecía súper atractiva para poner en el escenario", remarcó Carlos La Casa en diálogo con El Destape. Además de escribir en coautoría con Cúparo, La Casa dirige y actúa en la puesta que puede verse los sábados a las 19.45 horas, en el Pasaje Artesón.

Gatos de la fortuna que ¿llaman a la buena suerte?

En la comedia Armando (Osvaldo Ross) está pendiente del movimiento de la pata de un gato de la fortuna, popular tótem de la buena suerte, algo que les estaría faltando a los personajes. Sobre este particular símbolo de la cultura japonesa que ronda durante toda la obra, La Casa precisó: "Me llamó muchísimo la atención la profusión que empezó a haber de gatitos de la suerte en muchos locales. Me parecía muy interesante explorar el hecho de que poner un gato de la suerte en un negocio estuviese por encima de la atención al público".

La puesta entretiene y cuenta con un elenco que sabe acoplarse a la propuesta de humor ácido y con ritmo de sitcom. Hay un verdadero interés de Cúparo y La Casa por pensar varones que representen arquetipos de masculinidades en discusión y complejizar sus historias con inteligentes arcos y giros narrativos. Una verdadera fiesta que celebra la buena comedia.

Sucursal. Nuestra opinión: muy buena.

Dirección: Carlos La Casa.

Autoría: Carlos La Casa y Daniel Cúparo.

Elenco (por orden alfabético de apellidos): Cecilia Bugallo, Guillermo Figallo, Daniel Grosso, Carlos La Casa, Franco Marani, Osvaldo Ross, Charly Wesenack.

Funciones: sábados 19.45 horas en el Pasaje Artesón (Palestina 919, CABA).