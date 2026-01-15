Campi en la previa al estreno de Papá por siempre: “Al argentino le gusta ir al teatro haya el viento que haya”

El actor y comediante Martín “Campi” Campilongo estrena este viernes 16 de enero Papá por siempre, una adaptación del musical Mrs. Doubtfire inspirado en la icónica película de Robin Williams. Acompañado por Daniela “La Chepi” Viaggiamari, Albana Fuentes y Pablo Abella, el comediante se sube al escenario del Teatro Liceo con una producción que promete hacer reír y llorar al público en un completo subibaja de emociones.

En diálogo con El Destape, los actores revelaron cómo fue la construcción de sus personajes y adelantaron con qué se encontrará el público en esta versión argentina del icónico musical, que cuenta con un elenco de grandes artistas y hasta orquesta en vivo.

De Mamá Cora a Mrs. Doubtfire: los desafíos de Campi para protagonizar el musical

Este verano Campi se anima a encarnar uno de los personajes más conocidos de Robin Williams: Daniel Hillard un actor de doblaje que tras divorciarse de su esposa Miranda (interpretada por La Chepi) y perder la custodia de sus tres hijos decide disfrazarse de la Señora Doubtfire, una excéntrica niñera londinense, para pasar más tiempo con ellos y verlos crecer.

“No me quise alejar mucho de la composición de Mrs. Doubtfire de él (por Robin Williams). Es como cuando tuve que hacer Mamá Cora. Voy a tratar de hacer lo que la gente conoce, la gente quiere ver a Mrs. Doubtfire de la película”, explicó sobre la construcción del personaje y aclaró que para el papel de Daniel se dejó dirigir por Ariel del Mastro: "Me dejé llevar por la dirección porque es mucho más amplio el personaje, me permití un poco jugar".

Campi estrena Papá por siempre este 16 de enero en el papel de Mrs. Doubtfire

Si bien ha interpretado al icónico papel de Mamá Cora en Esperando la Carroza, el actor diferenció a ambos personajes. "Son dos señoras, una que es de barrio, de acá de Liniers, la otra que es de Londres, y es hacer dos mujeres de la misma edad que no tengan nada que ver. Esa complejidad me gusta y tomé ese desafío", aseguró.

Campi remarcó que este proyecto representa nuevos desafíos para su carrera, además de dejar de fumar. "Mrs. Doubtfire es una mujer de tal edad, que es inglesa, no tiene nada que ver conmigo. Es todo dificultoso. Pero a mí me gusta eso, no me gustan las cosas fáciles", manifestó.

El comediante admitió que -al contrario de lo que pensaba- es un musical complejo. "Es mucho más interesante de lo que yo pensaba esta obra. Yo tenía un recuerdo solo de una comedia de un hombre que se disfraza de mujer, la volví a ver, después leí la obra de teatro y tiene una profundidad mucho más ahondada".

En ese sentido, remarcó que "no es una obra sencilla", sino que está llena de matices y colores. "Se van a ir llenos de acá. Se van a ir cantando, se van a ir sonriendo y llorando al mismo tiempo", aseguró.

Campi interpreta Mrs. Doubtfire acompañado de Daniela “La Chepi”, Albana Fuentes, Pablo Abella y un gran elenco

Campi: “Argentina está en un momento socioeconómico complicado desde hace 56 años”

Al ser consultado sobre cómo se vive el hecho de que las familias argentinas sigan apostando por el teatro en una contexto difícil, el actor respondió: "Yo tengo 56 y la Argentina está en un momento socioeconómico complicado desde hace 56 años. O sea, más de lo mismo". "Somos la tercera plaza mundial de teatro en importancia, viene Londres, Estados Unidos y después venimos nosotros. Es parte de nuestra argentinidad", consideró sobre la importancia de las producciones artísticas.

Y afirmó: "Al argentino le gusta el teatro y haya el viento que haya, te empuje con más fuerza o menos fuerza, al argentino le gusta ir al teatro. El argentino va a venir a ver esta obra sin duda, porque es maravillosa y habla de nosotros".

La Chepi y Pablo Albella debutan el teatro musical con Papá por siempre

A pesar de ya haberse subido a escenarios, La Chepi y Pablo Albella debutarán en el teatro musical este 16 de enero. “Tengo un miedo, pero estoy contenta. Es mucho sacrificio, muchas horas, pero me divierto. Aprendo constantemente en cada ensayo, en cada segundo que voy caminando en el escenario”, aseguró Daniela Viaggiamari, que interpreta a Miranda, la madre de la familia, en diálogo con El Destape.

Sobre la construcción del personaje de Miranda aseguró que tiene un poco de ella y “un porcentaje muy alto de la mamá argentina”. “Es imposible que no te interpele, por cosas que te pasan o por cosas que te encantarían que te pasaran”, aseguró la actriz. Respecto a la decisión de abordar un proyecto diferente consideró: “Me parece que no me equivoqué en elegir esto y no otra cosa”.

Dani La Chepi interpreta a Miranda, una madre emprendedora argentina

Por su parte, el influencer cordobés -que viene de dos años de hacer unipersonales con su show +30- confió que aborda este nuevo proyecto con tranquilidad. “Para mí tiene toda esa carga de hacer algo nuevo: cantar, bailar y compartir escenario. Yo antes estaba solo cuando hacía el unipersonal y quería este desafío de probar otra cosa y la verdad que es hermoso”, manifestó.

En ese sentido, expresó: “Nervios no tengo porque creo que el equipo es maravilloso, los que estamos arriba como los que están abajo. Eso te hace sentir muy contenido y muy tranquilo a la hora de jugar. Yo salgo a jugar, a divertirme y creo que eso es lo lindo que tiene el teatro”.

La separación con sus padres y las diferencias con La Sirenita: cómo se prepara Albana Fuentes para Lydia

Tras protagonizar el musical de La Sirenita, Albana Fuentes se embarca en un rol completamente distinto, lejos de la magia de Disney y más cercano a la vida cotidiana. “Me divierte muchísimo hacer algo muy diferente. La personalidad de Lydia es fastidiosa total, es insoportable al principio, pero siento que es porque está también duelando muchas cosas, pobrecita”, describió.

Tras protagonizar La Sirenita, Albana Fuentes interpreta a Lydia: "Me toca una fibra porque mis papás se separaron hace poco"

Sobre la particularidad del papel que le toca interpretar, la artista encontró similitudes con su historia personal. “A mí particularmente me toca una fibra porque mis papás se separaron hace relativamente poco”, reveló.

Y reflexionó: “Entonces, es como quizás revivir un poco esa situación desde otra punto de vista, porque Lydia no es Albana y Albana no es Lidia. Son edades diferentes, pero es lindo como encontrar dentro de eso formas de expresar quizás sentimientos propios que yo he tenido, de duelar”.

Al respecto consideró que el tema más importante de la obra es el amor, cómo se vive y cómo se transforma. Y otro hecho que destacó es que la historia pasea al espectador por muchas emociones: “Te reís y lloras con ruido, te vas como con el corazón medio abrazadito y siento que te invita a reflexionar y pasar un rato increíble".