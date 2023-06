Quiénes son las swifties y por qué se llaman así

Las tres fechas agotadas en el estadio de River demuestran lo que pasa cuando las fans de Taylor Swift en Argentina esperan por más de 10 años el concierto de su cantante favorita.

Tras agotarse la preventa exclusiva de los conciertos de Taylor Swift en Argentina para clientes del Banco Patagonia en menos de dos horas, se lanzó la venta general de entradas para los dos shows confirmados hasta ahora que la artista ofrecerá en noviembre. Como esas también se agotaron, enseguida habilitaron una tercera fecha en una jornada de compra que duró casi ocho horas. En medio de la euforia por obtener los codiciados tickets y vivir la increíble experiencia del Eras Tour, surge una duda que se ha viralizado en las redes sociales: ¿quiénes son las swifties?

Taylor Swift, quien visitará Argentina por primera vez, cuenta con millones y millones de fanáticas en todo el mundo. Estas seguidoras la acompañan desde sus inicios y, hoy en día, convertida en una destacada figura del pop a nivel global, la apoyan más que nunca, sin importar el lugar donde se presente.

La cantidad de fanáticas de la autora de éxitos como "Love Story", "You belong with me" y "Anti-Hero", entre muchos otros, es tan impresionante que han decidido unirse bajo un nombre propio: las swifties. Las swifties de Argentina y de todo el mundo no solo conocen las canciones de memoria y hacen lo imposible por obtener entradas para los shows, tanto en su país como en otros lugares, sino que también se sienten profundamente identificados con las letras de Taylor Swift. Se consideran un grupo de fanáticas leales al 100%, y un poco intensas.

Además, cada vez que surge una nueva noticia, anuncio o algún cambio en la vida privada de la artista de 33 años, las swifties son las primeras en tomar control de las redes sociales, especialmente Twitter, convirtiéndose en una tendencia absoluta. Incluso, muchas veces son ellos y ellas quienes crean los mejores memes y stickers de la cantante, como una muestra de su fanatismo y admiración hacia la artista.

La pasión de las swifties trasciende las barreras geográficas y lingüísticas. Se han convertido en una comunidad global unida por su amor y apoyo incondicional hacia Taylor Swift. Sus redes sociales están repletas de muestras de afecto y mensajes de aliento para la artista. Para Taylor, el apoyo de las swifties es invaluable. La conexión que ha logrado establecer con sus fans a través de su música y su autenticidad la convierte en una de las artistas más queridas y exitosas de la industria musical actual.

Las swifties siguen a Taylor Swift hace casi 20 años.

Las swifties son las apasionadas seguidoras de Taylor Swift que la respaldan en cada paso de su carrera. Su devoción se refleja en su conocimiento profundo de sus canciones, su presencia en los shows y su activismo en las redes sociales. Son una comunidad unida y fiel que ha encontrado en la cantante una fuente de inspiración y un ícono musical indiscutible.