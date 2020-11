El secretario de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden, pidió a los productores de "The Crown" que agreguen una aclaración de que la historia que se cuenta es ficción.

"Temo que una generación de espectadores que no vivió estos eventos pueda confundir la ficción con los hechos", dijo Dowden a la prensa, y agregó que si bien se trata de una "obra de ficción bellamente producida", "debería quedar muy claro al principio, es simplemente eso". Según resaltó el sitio especializado The Hollywood reporter, Dowden también afirmó que esta semana se contactará con Netflix para expresar su preocupación.

No es la primera vez que la serie despierta reacciones de este tipo. "The Crown" se lanzó por primera vez en 2016 y si bien sus dramáticas interpretaciones del funcionamiento interno y las relaciones de la familia real británica suscitaron críticas, la última temporada provocó mayor cantidad de reacciones, principalmente por su descripción del desglose del matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana.

Por ejemplo, en declaraciones a la BBC, el ex secretario de prensa real Dickie Arbiter criticó la serie por "llevar la licencia dramática al extremo".

Misterio de la realeza: ¿ve la reina Isabel II la exitosa serie "The Crown", de Netflix?

Una pregunta que no sale de la cabeza de los fans de la producción de Netflix es si la reina Isabel II sigue "The Crown" o si prefiere no ver su propia vida dramatizada en la pantalla. Vanessa Kirby, actriz que desempeñó el papel de la princesa Margaret en las dos primeras temporadas de la serie, dice que sí, Isabell II ve "The Crown".

En una entrevista a Vanity Fair, la artista contó que cierta vez, en una fiesta, escuchó a la princesa Eugenie, nieta de la reina, decir que su "abuelita lo ve y le gusta mucho". Según The Express, la información fue confirmada en 2017 por una fuente cercana a la realeza, quien dijo que la reina ve la serie con su hijo y su nuera, el príncipe Edward y Sophie. "Felizmente, a ella (la reina) realmente le gustó, aunque obviamente hubo algunas representaciones de eventos que le parecieron demasiado dramatizadas", compartió la fuente.

En 2017 Matt Smith, quien interpretó a Felipe de Edimburgo, esposo de Isabel II, en las temporadas uno y dos de la serie, contó que un amigo suyo asistió a un evento ofrecido por la familia real. En la ocasión, el amigo del actor le preguntó al príncipe Felipe si él veía The Crown. "¡No seas ridículo!", supuestamente contestó el duque de Edimburgo. De hecho, en 2018, un asistente real de alto nivel dijo que la manera negativa como Felipe es representado en la serie es una de las cosas que no le gustan a Isabel II.