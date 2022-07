Stranger Things 4: el apasionado beso que no estaba en el guion

Uno de los momentos más románticos de Stranger Things 4 fue el esperado reencuentro íntimo de Joyce Byers y Jim Hooper, en una caliente escena que despertó suspiros entre los fanáticos de la serie.

La cuarta temporada de Stranger Things dejó memorables escenas y secuencias de acción, como el arco narrativo que tuvo a Jim Hopper (David Harbour) tratando de escapar de la prisión rusa de máxima seguridad y a Joyce Byers (Winona Ryder) envuelta en una peligrosa misión de rescate. Y cuando sucedió el esperado reencuentro, no faltó la pasión y los suspiros de los fanáticos de la producción de Netflix, acrecentados tras la primicia sobre la candente escena.

Luego de que Joyce y Murray viajan a Rusia para salvar a Jim de una muerte segura en manos de un Demogorgon, los personajes escapan de la prisión y consiguen refugio momentáneo en un depósito, a la espera de un llamado que resuelva sus problemas y los lleve de regreso a Estados Unidos. En ese momento de intimidad, con la amenaza soviética acechándolos, Jim y Joyce se trenzan en un apasionado beso y se entregan al amor.

Según la cuenta oficial de los guionistas de Stranger Things, ese beso no estaba en el guion y fue totalmente improvisado por los actores. "Este beso no estaba escrito, Winona y David lo añadieron el día de la grabación", tuitearon, desatando una catarata de reacciones eufóricas de los fans.

¿Nació el amor entre dos actores de Stranger Things?

Lo cierto es que tanto Winona Ryder como David Harbour están en buenos momentos amorosos, cada uno con sus respectivas parejas. La actriz está en pareja con el diseñador de moda Scott Mackinlay Hahn, desde el 2011, y el actor está casado con la compositora y cantante británica Lily Allen, desde el 2020.

Netflix: cuándo se estrena la temporada 5 de Stranger Things

Si bien los hermanos Duffer aseguraron a los fans que no tendrán que esperar tanto como entre las temporadas 3 y 4, todo apunta a que pasará al menos un año y medio o dos años hasta que llegue la quinta entrega. De esta manera, parece probable que la temporada 5 llegue en algún momento del verano de 2024, dejando un espacio de dos años con el lanzamiento de la temporada 4. Cabe destacar que aún no tiene fecha oficial de llegada al servicio de streaming y la grabación todavía no empezó.

"Durante la pausa de la pandemia de seis meses esbozamos la temporada 5 y la presentamos a Netflix. Todos habían estado presentes cuando lanzamos la serie por primera vez en 2015. Si bien éramos extraños entonces, ahora somos amigos, y hubo muchas lágrimas cuando terminó", declararon los hermanos Duffer a Variety respecto a la espera hasta la temporada 5.