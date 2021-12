Star Wars: 5 cosas que debes saber antes de ver El libro de Boba Fett

Disney+ estrenó el primer episodio de la esperada El libro de Boba Fett, serie que sigue las aventuras del peligroso mandaloriano que fue presentado en The Mandalorian. Repaso de claves para no perderse este nuevo lanzamiento del universo Star Wars.

Arrancó en Disney+ la nueva serie de Star Wars, El libro de Boba Fett. La serie sigue las aventuras del personaje de Temeura Morrison, acompañado por Fennec Shand (Ming-Na Wen) y se desprende de la exitosa The Mandalorian (con tercera temporada en producción). Antes de enfrentarse a la flamante ficción que amplía el universo de Star Wars, va un repaso de 5 detalles importantes sobre el legendario cazarrecompensas.

Boba Fett es un mandaloriano

La idea de quién es o no oficialmente un mandaloriano se volvió muy importante desde el lanzamiento de The Mandalorian. Durante años, los fans han debatido si Boba Fett forma parte de su clan. La mencionada serie puso fin a ese debate cuando Boba recuperó su armadura. Dentro estaba su identificación personal que probaba que era un mandaloriano porque Jango, de quien fue clonado, era un expósito al igual que el personaje principal de The Mandalorian, Din Djarin.

Boba Fett y Fennec Shand conocieron a Cad Bane

Cad Bane fue uno de los personajes nuevos más queridos de Las Guerras Clon. Se trataba de un conocido cazarrecompensas que no temía a nadie, ni siquiera a los Jedi. En un episodio inédito de Las Guerras Clon, Boba se dispone a enfrentarse a Cad Bane, conflicto que tendría como resultado la abolladura del casco de Boba. Es por eso que los fans esperan que El libro de Boba Fett muestre esta pelea. Además, Fennec Shand y Cad Bane también se enfrentaron cuando atacó a la Remesa Mala para conseguir Omega.

Fennec le debe la vida a Boba

En la primera temporada de The Mandalorian, Fennec Shand fue tiroteada y dada por muerta en el desierto de Tatooine. Una figura misteriosa, que más tarde se desvela que es Boba Fett, le salva la vida. Es por eso que se convierte en la mano derecha de Boba y su más estrecha colaboradora.

Boba odia a los Jedi

No es ningún secreto que Boba Fett y los Jedi no son aliados. Todo empezó cuando Mace Windu decapitó a su padre en Geonosis. Siendo un niño, Boba fue tras Mace Windu con la ayuda de otros cazarrecompensas.

Es el cazarrecompensas más peligroso

Cuando había un trabajo sucio que hacer, Boba Fett era la persona adecuada para encargarse de ello sin errores ni remordimientos. Es por eso que el personaje es conocido como el cazarrecompensas más peligroso de la galaxia.