Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, "The Undoing" es la nueva apuesta de HBO.

Nicole Kidman y Hugh Grant estelarizan la miniserie "The Undoing", thriller que narra la historia de una prestigiosa terapeuta de Nueva York cuya vida queda patas arriba cuando una serie de terribles revelaciones acerca de su marido la llevan a cuestionarse todo, que estrenó este domingo a las 22 horas por HBO y HBO GO.

Compuesta por seis episodios de una hora, la serie está basada en la novela “You Should Have Known” de la escritora norteamericana Jean Hanff Korelitz, y reúne nuevamente a Kidman con el creador de la elogiada serie -también de la señal premium HBO- “Big Little Lies”, David E. Kelley.

La sociedad Kidman-Kelley visita otra vez terrenos familiares, ya explorados en la multipremiada serie de 2017-2019, que hurga en los secretos y realidades imperfectas que se ocultan tras la fachada de glamour de los miembros de la alta sociedad.

La actriz ganadora del Oscar por “Las horas” (2002) y Hugh Grant encarnan a Grace y Jonathan Fraser, respectivamente. Un matrimonio adinerado de Manhattan, ella terapeuta y él oncólogo infantil, que llevan la vida que siempre soñaron junto con su hijo Henry (Noah Jupe).

Los días transcurren entre jornadas de trabajo, deporte, caminatas por Central Park y actividades del colegio del chico, una escuela para los hijos de los más prominentes hombres y mujeres de la ciudad.

Sin embargo, una muerte violenta y una serie de terribles revelaciones sacuden a la comunidad escolar y cambian todo para la protagonista. Jonathan desaparece inexplicablemente en el peor momento y Grace es obligada a repasar y deconstruir toda una vida para poder crear otra para sí misma y para su hijo.

Con la dirección de Susanne Bier, el reparto cuenta también con Édgar Ramírez, Ismael Cruz Cordova, la italiana Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Sofie Gråbøl y la participación especial de Donald Sutherland como Franklin Reinhardt, padre de Grace, que tiene la tarea de proteger a su familia después de las revelaciones turbulentas de la trama.