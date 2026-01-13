Sale a la luz la historia desconocida del Mundial Femenino de 1971 que marcó un hito deportivo en Argentina.

La directora Lorena Muñoz, conocida por la biopic de Gilda (2016), será la directora de Pioneras, una miniserie de ficción inspirada en la participación de la selección argentina de fútbol en el Mundial Femenino de 1971, que marcó un hazaña deportiva por el resultado de un partido de Argentina contra Inglaterra.

Según información de Variety, Pioneras está creada y producida por Pablo Udenio y Dukkah, detrás de las exitosas Gatillero (disponible en HBO Max) y La virgen de la tosquera, película de terror basada en cuentos de Mariana Enriquez que se verá en cines de Argentina el próximo jueves 15 de enero. Según el medio, la serie todavía no encontró sus guionistas y se perfila como uno de los seis proyectos de series para presentarse en CoPro Pitch de Content Americas el 20 de enero.

"Pioneras sigue la historia real de la participación de Argentina en un Mundial extraordinario, en parte debido a su enorme éxito. En Buenos Aires, en 1971, donde el fútbol femenino se consideraba una simple curiosidad, 16 jóvenes fueron elegidas inesperadamente para formar la primera selección nacional femenina de fútbol de Argentina. Sin la equipación adecuada y con un entrenador poco fiable, llegaron a México para el viaje de sus vidas", reza la sinopsis develada por Variety.

Una triste estadística en el fútbol femenino

La final de la Copa Mundial Femenina de 1971 se jugó en el Estadio Azteca de México y fue vista por 110.000 personas, aunque la FIFA -organismo que lleva la gestión de los mundiales masculinos- tardó 20 años en llevar a cabo una Copa Mundial Femenina oficial en 1991.