Rodrigo de la Serna podría ser Leo Mattioli en la serie que está pensando Netflix

Mattioli tenía apenas 38 años y era ya un consagrado cuando lo encontró la muerte en un hotel de Necochea, el mediodía del 7 de agosto de 2011.

A 10 años de la muerte del cantante y compositor Leo Mattioli, inmortalizado como "El León Santafesino" y uno de los mayores exponentes de la cumbia de esa provincia, Nicolás, su hijo, confirmó que Netflix está cerca de preparar una serie sobre su papá. "Nos gustaría que el actor sea Rodrigo de la Serna", confesó.

En diálogo con la AM 1020 Mattioli reveló sobre el proyecto de la serie de Netflix sobre la leyenda de la cumbia santafesina: "Nos gustaría que el actor sea Rodrigo de la Serna. Se va a hacer bien, lleva tiempo y trabajo. Hay cosas que nunca se contaron". El cantante y compositor Leo Mattiol fallecía hace diez años como consecuencia de una insuficiencia cardíaca, después de un recorrido nocturno que incluyó tres shows consecutivos, el último con un abrupto final y aquejado por algunos síntomas como la falta de aire y el dolor en el pecho.

Crónica de un final anunciado

Tenía apenas 38 años y era ya un consagrado cuando lo encontró la muerte en un hotel de Necochea, el mediodía del 7 de agosto de 2011. Su carrera solista llevaba poco más de 10 años y se había originado a partir de una tragedia: luego de sobrevivir a un fatal accidente de tránsito el 15 de enero de 2000 en el que perdieron la vida los músicos Sergio Reyes y Darío Begeni, dos de sus compañeros en el Grupo Trinidad, con el que había cosechado hasta entonces reconocimiento popular desde 1992. En tiempos de recuperación, abandonó el grupo y empezó a trabajar en las canciones de Un homenaje al cielo, su primer disco en solitario, dedicado a sus amigos y con el que registraría uno de sus mayores éxitos, Después de ti, mientras intentaba sobreponerse al dolor de la pérdida y a las secuelas crónicas en su cadera, que comenzaban entonces a doblegarlo y a condenarlo a una peligrosa relación con la morfina y los cigarrillos durante buena parte del resto de su vida.

Desde aquel momento, el conquistador de reiterados discos de oro y platino ha sido noticia tanto por sus innumerables éxitos como por varias de sus internaciones por problemas cardíacos y respiratorios; como en 2009, cuando debió ser asistido en terapia intensiva por un fuerte cuadro de neumonía que lo dejó en coma farmacológico.

Quién fue Leo Mattioli

El referente de la cumbia romántica, que nació un 13 de agosto de 1972 en la ciudad de Santo Tomé con el nombre de Leonardo Guillermo Mattioli, escribió su propia leyenda en vida, con una extensa discografía de 23 discos, 7 de ellos con Trinidad y 16 como solista, y como autor de clásicos como Llorarás más de mil veces por amor, Yo no soy Dios y Si te agarran las ganas. El gitano de la cumbia santafesina, en pareja con su mujer desde los 18 años y padre de seis hijos, supo crearse una marca personal dentro del género tropical, basada en narrativas de aventuras sexuales y romances fugaces, en la tradición de la cumbia santafesina y el legado de algunos de sus ídolos como Sandro, Roberto Carlos y Cacho Castaña (con quien grabó una versión de Tramposa y Mentirosa)

"Siempre me preguntan cuál es mi éxito. Yo pienso que debe ser porque compongo sobre lo que me pasa, o sobre cosas muy cercanas y muy fuertes. Historias que me han pasado, muchas de amor, de erotismo y muchas cosas así, pero soy un ser humano como cualquiera y a la gente también le pasan las mismas cosas que me pasan a mí", se confesó una vez ante Susana Giménez.

Tras su último show en Mar del Plata en 2011, con algunos síntomas que anunciaban el desenlace, Mattioli se acostó a dormir en un hotel de Necochea y no se volvió a despertar: a la semana siguiente iba a celebrar otra vez su cumpleaños con un show en el Teatro Gran Rex, donde había grabado uno de sus más recordados registros en directo.