Netflix lanza su primera serie para mayores de 18: de qué se trata.

Netflix sigue consolidándose como líder indiscutido en el mundo del streaming, gracias a su vasta biblioteca de series y películas que no deja de cautivar a los espectadores. Entre sus propuestas más impactantes, lanzaron la primera serie para mayores de 18 años debido a su contenido sensible. Se trata de una ficción española que ya se convirtió en un fenómeno mundial, con tan solo seis episodios que combinan drama e intensidad en una historia que no deja indiferente a nadie.

Aunque "Mentiras" no cuenta con los actores más reconocidos de España, su elenco logró conquistar al público con actuaciones poderosas y un relato que no es apto para los más jóvenes. Desde su llegada al catálogo en 2020, esta serie acumuló millones de reproducciones, manteniéndose como una de las producciones españolas más vistas en la plataforma durante los últimos cinco años.

Lo que hace única a "Mentiras" es su capacidad para atrapar al espectador en un corto pero contundente recorrido de seis capítulos. Este formato breve, ideal para ver en un solo día, fue clave en su éxito global. La serie aborda un drama intenso y lleno de matices, que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar.

De qué trata Mentiras, la ficción +18 de Netflix

La sinopsis oficial de Netflix describe la serie como un thriller psicológico que aborda una acusación de abuso sexual y las repercusiones emocionales y legales que desata. La trama sigue a una profesora de Literatura que acusa a un prestigioso cirujano de haberla violado tras una cita. Él, sin embargo, niega rotundamente los hechos, lo que da pie a una historia llena de tensiones, dudas y giros inesperados. A pesar del tiempo transcurrido desde su estreno, "Mentiras" sigue sumando espectadores, reafirmando el poder de las producciones europeas en el catálogo de Netflix.

Son 5 capítulos y es de lo más visto en Netflix Argentina: la miniserie basada en hechos reales que es furor

Si bien el 2024 está a punto de decir adiós, Netflix no se despide del hecho de seguir sumando grandes producciones a su catálogo. La miniserie, que tiene 5 capítulos, es de lo más visto en Netflix Argentina, está basada en hechos reales y es furor, es El caso Yara: más allá de la duda razonable. Se trata de un documental que a lo largo de una temporada sigue el estremecedor caso de la desaparición de Yara, una niña de 13 años, e indaga en la investigación que perturbó la paz de un pueblito italiano.

