Netflix: cómo es Archivo 81, la aterradora nueva serie producida por James Wan

El director de El Juego del Miedo y El Conjuro, entre otras obras ícono del terror contemporáneo, debutó en Netflix con la aterradora Archivo 81. Apuntes para no perderse esta historia siniestra basada en un podcast.

Netflix incorporó a su catálogo la serie original Archivo 81, una producción que cuenta con la mano de James Wan (El Juego del Miedo, El Conjuro, La Noche del Demonio, entre otros filmes de género) y a las pocas horas de su lanzamiento, escaló a los contenidos más vistos de la plataforma. ¿Cuál es el atractivo de esta historia siniestra basada en un podcast?

Archivo 81 sigue la historia de Dan Turner, un restaurador que es contratado para recuperar una colección de cintas de video que documentaba la vida de los habitantes de un edificio que se destruyó en un incendió, años atrás. A medida de la trama avanza, Dan comienza a indagar en las grabaciones y en la persona encargada de realizarlas, Melody Pendras. Misteriosos sucesos, conexiones con el pasado y extraños personajes serán los que vayan uniendo los cabos sueltos de este atrapante serie de misterio con toques de terror.

La historia está basada en un podcast del mismo nombre -que actualmente se encuentra en su tercera temporada- creado por Marc Sollinger y Daniel Powell. Ambos son coproductores de la serie, junto con la showrunner Rebecca Sonnenshine (The Vampire Diaries, The Boys) y James Wan. Para el lamento de muchos, Archivo 81 no está inspirada en hechos reales sino en la fascinación de los creadores por las obras de H.P Lovecraft, Laird Barron y Jeff VanderMeer.

Lo cierto es que la serie tiene muchísimos condimentos del cine de suspenso que mantienen al espectador al borde la tensión, logrando ingeniosas vueltas narrativas en torno al terror sobrenatural, con oscuras subtramas que se tejen sobre la historia central. Archivo 81 está disponible en Netflix, son ocho capítulos y todos tienen una duración aproximada de una hora.