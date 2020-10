La actriz falleció a los 77 años debido a un paro cardíaco.

La actriz Conchata Ferrell, más reconocida por su rol de Berta en la serie "Two and a half men" falleció en Sherman Oaks, California, a los 77 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien informó además que la intérprete falleció ayer en un hospital, rodeada de sus familiares más cercanos, tras sufrir un paro cardíaco.

Según publicó Deadline, en mayo pasado la actriz había sido internada luego de sufrir una descompensación en su casa. Su esposo, Arnie Anderson, le contó por entonces a TMZ que pasó más de cuatro semanas en la unidad de cuidados intensivos y volvió a sufrir un paro cardíaco. Luego, fue trasladada a un centro de rehabilitación, donde se la conectó a un respirador y se la sometió diariamente a diálisis. Desde entonces, Ferrell no pudo volver a hablar ni a comunicarse. Debido al protocolo por el COVID-19, Anderson no pudo visitarla durante algunas semanas.

En sus últimos años, Ferrell había sufrido una serie de complicaciones de salud. Arrancó en diciembre de 2019 y fue hospitalizada por una infección renal en Charleston, West Virginia, donde había estado viviendo en su casa de vacaciones desde el Día de Acción de Gracias. En su momento, su esposo contó que la infección se propagó al punto de empezar a contaminar su sangre, lo que la dejó varias semanas en terapia intensiva. Luego de esta traumática experiencia, la actriz declaró a TMZ que su esposo la cuidó durante todo el proceso.

Conchata Ferrell inició su carrera como actriz en 1974 pero su momento de éxito le llegó interpretando a Berta, la ama de llaves del personaje de Charlie Sheen en "Two and a half men". La serie que estuvo desde 2003 a 2015 le valió dos nominaciones al premio Emmy en el rubro mejor actriz de reparto en una serie comedia. Además, tuvo participaciones en las series "Friends" y "Grace and Frankie", entre otras. En cine, integró los elencos de "Edward Scissorhands" (1990), "Frankenweenie" (2012) y "Krampus" (2015), entre otras.

"Un amor absoluto. Una profesional consumada. Una amiga genuina. Una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu capacidad para cuidar de una casa era discutible, pero tu don para cuidar de la gente fue perfecto", escribió Charlie Sheen en su cuenta de Twitter, para despedirla.