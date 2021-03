Piden cancelar los personajes Pepe Le Pew y Speedy Gonzáles por normalizar las violaciones y el racismo.

El fin de semana el periodista Charles M. Blow sorprendió a sus colegas al escribir una acusación dirigida a dos personajes animados de los Looney Tunes: al zorrino Pepe Le Pew por promover el "acoso sexual" y al ratón Speedy Gonzáles por alimentar los "estereotipos raciales". La polémica no tardó en cobrar dimensión global, acaparando las redes e iniciando un fuerte debate en torno a la desaparición de los clásicos dibujitos.

Blow suele escribir columnas sobre temáticas relacionadas con el racismo, la discriminación y el sexismo, y aprovechó la fecha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para denunciar a las caricaturas. “Desde mediados del siglo XX se caracteriza por perpetuar el estereotipo de los 'galanes franceses seductores' encarnado en un zorrillo en constante búsqueda del amor, quien suele provocar el efecto contrario debido a su fuerte olor y su forma de atosigar a su ‘presa’”.

Y añadió que “la caricatura normaliza la cultura de la violación y el acoso” al asediar invasivamente a la gatita Penélope Pussycat. Para argumentar este punto, remarcó en un tuit los tres principales puntos que sostienen su conclusión: “Agarra y besa a una chica extraña, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad; ella lucha poderosamente para alejarse de él, pero él no la libera y cierra una puerta para evitar que ella pueda escapar”.

Contundente, indicó que dicho mensaje no es para nada positivo en la audiencia juvenil e infante: “Les enseña que ‘no’ en realidad no significa no, que es parte del ‘juego’, la línea de partida de una lucha por el poder; las objeciones físicas de una mujer es normal, adorable, gracioso, y ni siquiera le dan a la mujer la capacidad de hablar”

Además, cargó contra el popular ratón Speedy Gonzáles por promover el racismo y la discriminación en algunos capítulos: “Sus amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes, una criada negra y corpulenta que hablaba con fuerte acento. El racismo debe de ser exorcizado de la cultura, incluida, o tal vez especialmente, de la cultura infantil”,

Ofendido, el comediante y actor Gabriel Iglesias, que interpretó la voz del roedor en la nueva entrega de Space Jam, arremetió contra los dichos del periodista. “¿Significa esto que también intentarán cancelar a Fluffy? No pueden atraparme. Soy el ratón más rápido de todo México”, tuiteó.