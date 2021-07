Llegó Okupas a Netflix, fiel reflejo de la época menemista y sus consecuencias sociales

Ya está disponible la serie que en 2000 marcó el inicio de las ficciones televisivas "marginales" en Argentina, llena de un poderoso y ya icónico testimonio de los 90.

La miniserie argentina Okupas, que tras su llegada a la pantalla chica en 2000 marcó el inicio de las ficciones televisivas "marginales" a través de un retrato honesto y muy propio del escenario de profundo deterioro social que dio paso a la crisis que estalló un año más tarde en Argentina, está disponible a partir de este martes en la plataforma de streaming Netflix.

Los once episodios que la componen cuentan con una banda sonora compuesta por Santiago Barrionuevo, líder de la banda Él Mató a un Policía Motorizado, ya que la música original de la serie, que incluía canciones de grupos y artistas locales pero también extranjeros, debió ser modificada por los problemas legales vinculados a los derechos de autor que presentaría su inclusión en la plataforma de streaming. En ese sentido, cuando hacia mediados del último año trascendieron los primeros rumores que señalaban que Netflix estaba interesada en adquirir la tira, su creador y director,Bruno Stagnaro, convocó a Barrionuevo para que trabajase en la nueva banda de sonido de esta suerte de "nuevo" lanzamiento.

En una entrevista con Télam en ocasión del 20 aniversario de Okupas, el también realizador de Pizza, birra, faso (1998) y Un gallo para Esculapio (2017-2018) señaló que la historia que se narra en sus once episodios "lamentablemente sigue siendo absolutamente actual". “Era un momento en el que se percibía que de alguna manera íbamos a una especie de ruptura. Me hubiera gustado que 20 años después estuviéramos en otro contexto, y no en uno en el que esa sensación está tan presente de vuelta”, agregó.

Además, en relación a la bisagra que significó la serie en relación a las producciones que abordan las temáticas de los sectores marginados y abandonados por el sistema, Stagnaro consideró que "es cierto que en la tele es un registro que todavía no se había transitado", y que "después de eso se transitó hasta el hartazgo". "Involucró indagar en un lenguaje que todavía no estaba presente en la tele pero que después, como todo en la tele, fue canibalizado, estandarizado y transformado en un mero producto. En su momento aportó bastante aire, pero en ese punto no siento que haya marcado un gran hito, porque en definitiva lo que sucedió es que la misma maquinaria televisiva terminó fagocitando la posibilidad de explorar lenguajes nuevos", dijo a Télam.

De qué trata Okupas

Producida por Ideas del Sur y emitida originalmente por el entonces Canal 7, Okupas -que en la emisión de su primer episodio el 18 de octubre del 2000 midió 3.5 puntos de rating, mientras que en el último alcanzó los 6.7- se centraba en un grupo de jóvenes de clase media empobrecida y sus andanzas por el mundo criminal, las drogas y la amistad.

En la trama, un jovencísimo Rodrigo de la Serna encarna a Ricardo, un veinteañero encargado por un familiar del cuidado de una vieja casona porteña para evitar que fuera ocupada, pero acaba siendo él mismo y su grupo de amigos, interpretados por Ariel Staltari, Diego Alonso y Franco Tirri, quienes se convierten en los "ocupas" del lugar. Con su poderoso y ya icónico testimonio de la época menemista y sus consecuencias sociales,la tira se alzó con tres premios Martín Fierro en su entrega de 2001y contó con varias repeticiones en diferentes canales de las grillas nacionales.