La perturbadora escena de House of the Dragon que horrorizó a los fans

El episodio 4 de House of the Dragon tuvo un incomodísimo momento que se quedó grabado en la retina de los fanáticos.

Perturbadora escena de sexo de Rhaenyra en House of the Dragon.

El cuarto episodio de House of the Dragon volvió a encender la polémica con sus secuencias de sexo. La serie precuela de Game of Thrones mostró en su última entrega una perturbadora escena protagonizada por la joven Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) que generó multitud de reacciones en redes sociales, y no todas fueron positivas.

En el episodio, Rhaenyra acompaña en secreto a su tío Daemon (Matt Smith) a un burdel en Desembarco del Rey. Allí, tienen un incestuoso encuentro sexual, pero sin llegar a consumar. Sin embargo, de regreso a Rocadragón, Rhaenyra acaba perdiendo la virginidad con el caballero Criston Cole (Fabien Frankel), miembro de la guardia personal del rey, con quien ya había flirteado en episodios anteriores... y que, como Guardia Real, debe guardar celibato.

Es decir, que Rhaenyra se besó primero con su tío en un prostíbulo, y mantuvo después sus primeras relaciones sexuales con alguien que había hecho voto de castidad. Por si esto fuese poco, el capítulo también mostró otra incómoda escena de sexo, en este caso del rey Viserys (Paddy Considine) con su joven mujer, Alicent Hightower (Emily Carey), que no disfruta en absoluto su relación con el monarca. Pero más allá de ese también perturbador pasaje, y a pesar de que el incesto era una costumbre más o menos habitual entre los Targaryen para preservar puro su linaje y de la denominada sangre de dragón, el encuentro sexual entre tía y sobrino incendió las redes, con airadas reacciones entre los seguidores de la serie.

"La escena más caliente del universo", aseguró un usuario de Twitter. "¿En el burdel? Daemon, ¿¿¿en el burdel???", publicó incrédulo otro fan de la serie. "Por qué la llevaría él allí? Esa mierda es rara", se preguntó un tercero. Y es que, aunque es con Criston Cole con quien pierde la virginidad, la mayor parte del fandom se fijó más en su encuentro con su tío Daemon, cuyo intérprete, Matt Smith, ya adelantó que House of the Dragon tenía demasiadas escenas de sexo y eso no era de su agrado.