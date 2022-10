Judi Dench aniquiló a The Crown, de Netflix: "Llena de tonterías"

A pocos dìas del esperado estreno de la quinta temporada de The Crown en Netflix, la actriz Judi Dench publicó una carta abierta contra la exitosa serie que cuenta la historia de la Familia Real.

Judi Dench aniquiló a The Crown y lanzó un fuerte descargo contra Netflix.

Se acerca la temporada 5 de The Crown, que llegará a Netflix el 9 de noviembre y cuyo estreno estará marcado, indefectiblemente, por el reciente fallecimiento de la reina Isabel II que afectó a toda la sociedad británica. A la espera de que se lancen los nuevos capítulos, la actriz Judi Dench publicó una carta a The Times dando su opinión sobre la ficción, que calificó como "cruelmente injusta".

Dench hizo referencia a las declaraciones del ex primer ministro John Major, que dijo que la serie estaba "llena de tonterías". "Cuanto más se acerca la serie a nuestros tiempos actuales, más libremente parece estar dispuesta a desdibujar las líneas entre la precisión histórica y el puro sensacionalismo. Sir John Major no está solo en su preocupación de que la última temporada de The Crown presente un relato inexacto e hiriente de la historia", denunció.

"Dadas algunas de las sugerencias hirientes que aparentemente se muestran -como que el rey Carlos conspiró para que su madre abdicara, por ejemplo, o que una vez sugirió que la crianza de su madre era tan deficiente que podría haber merecido una sentencia de cárcel- es cruelmente injusta para las personas y perjudicial para la institución que representan. Nadie cree más en la libertad artística que yo, pero esto no puede pasar desapercibido. A pesar de que esta semana declararon públicamente que The Crown siempre ha sido un drama ficticio, los creadores de la serie se han resistido a todas las peticiones para que incluya una advertencia al comienzo de cada episodio", escribió

Por último, la intérprete arremetió: "Ha llegado el momento de que Netflix lo reconsidere, por el bien de una familia y una nación que ha sufrido recientemente, como muestra de respeto a una soberana que sirvió a su pueblo con tanta diligencia durante 70 años y para preservar su propia reputación a los ojos de los demás, sus suscriptores británicos", agregó la actriz, que es Dama Comandante de la Orden del Imperio británico.

Cómo va a ser The Crown 5

"A medida que la reina Isabel II se acerca al 40º aniversario de su llegada al poder, reflexiona sobre un reinado que ha abarcado nueve primeros ministros, la llegada de la televisión de masas y el ocaso del Imperio Británico. Sin embargo, hay nuevos retos en el horizonte. El colapso de la Unión Soviética y el traspaso de la soberanía de Hong Kong señalan un cambio sísmico en el orden internacional que presenta tanto obstáculos como oportunidades. Mientras tanto, los problemas se están gestando más cerca de casa", reza la sinopsis oficial de la temporada.

"El príncipe Carlos presiona a su madre para que le permita divorciarse de Diana, presentando una crisis constitucional de la monarquía. Los rumores circulan a medida que se ve que el matrimonio lleva vidas cada vez más separadas y, a medida que se intensifica el escrutinio de los medios, Diana decide tomar el control de su propia narrativa, rompiendo con el protocolo familiar para publicar un libro que socava el apoyo público a Carlos y expone las grietas de la Casa Windsor. Las tensiones aumentan cuando Mohamed Al-Fayed (Salim Daw) entra en escena. Impulsado por su deseo de ser aceptado al más alto nivel, aprovecha su riqueza y su poder para intentar ganarse, junto con su hijo Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla), un puesto en la mesa real", añade la descripción.