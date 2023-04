Hay trailer y sinopsis: Netflix reveló una de sus máximas apuestas en series para el 2023

La plataforma anunció La luz que no puedes ver, una miniserie dirigida por Shawn Levy que cuenta con una impactante historia que ya cautivó a los suscriptores en apenas dos minutos de trailer.

Netflix anunció la innovadora miniserie de Shawn Levy, La luz que no puedes ver, que se estrenará el jueves 2 de noviembre de 2023. Con un impactante adelanto e imágenes, se reveló el primer vistazo a esta adaptación de la amada novela ganadora del Pulitzer.

Basada en la novela ganadora del Pulitzer, La luz que no puedes ver es una innovadora miniserie que sigue la historia de Marie-Laure, una adolescente francesa ciega, y su padre, Daniel LeBlanc, que escapan de la ocupación alemana en París con un legendario diamante que deben esconder de los Nazis. Perseguidos implacablemente por un cruel oficial de la Gestapo que quiere el diamante para su propia ganancia, Marie-Laure y Daniel se refugian en St. Malo con un tío ermitaño quien ayuda a la resistencia con transmisiones de radio clandestinas. Pero en esta ciudad junto al mar, que alguna vez fuera idílica, el camino de Marie-Laure colisiona inexorablemente con su más improbable alma gemela: Werner, un brillante adolescente reclutado por el régimen hitleriano para rastrear transmisiones ilegales, pero quien, en vez, comparte una conexión secreta con Marie-Laure, su fe en la humanidad y la esperanza.

La luz que no puedes ver entrelaza hábilmente las vidas de Marie-Laure y Werner a lo largo de una década y cuenta la historia del poder extraordinario de la conexión humana, un faro que nos puede guiar incluso en los tiempos más oscuros. Dirigida por Shawn Levy y escrita por Steven Knight, la miniserie en cuatro partes presenta a dos nuevas estrellas, Aria Mia Loberti y Nell Sutton como Marie-Laure en sus dos respectivas edades, y está protagonizada por Mark Ruffalo como Daniel LeBlanc, Hugh Laurie como el tío Etienne, Louis Hofmann como Werner, Lars Eidinger como Von Rumpel y Marion Bailey como Madame Manec.

Cómo es la novela de La luz que no puedes ver

La luz que no puedes ver se convirtió rápidamente en un fenómeno global tras su publicación en 2014. Aclamada por la crítica, ganó un Premio Pulitzer en 2015 y la Medalla Andrew Carnegie a la Excelencia en Ficción ese mismo año. La luz que no puedes ver ha permanecido en la lista de los más vendidos del New York Times durante más de 200 semanas y ha vendido 5.7 millones de copias en Norteamérica en formato impreso, como e-book y audiolibro, y 9.5 millones de copias adicionales en todo el mundo.